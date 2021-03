Aktuelle Zahlen am Sonntag - Mehr als 1400 neue Corona-Fälle in Niedersachsen – Inzidenz steigt weiter an

Die dritte Corona-Welle baut sich in Niedersachsen weiter auf. Am Sonntag bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf hohem Niveau. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut.