Hannover

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen bleibt in Niedersachsen auf hohem Niveau. Am ersten Weihnachtstag wurden 1332 neue Fälle übermittelt, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Hannover hervorgeht (Stand Freitag, 9.00 Uhr). Inzwischen haben sich landesweit 101 650 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank leicht auf 119,0 im Landesdurchschnitt. Die Zahl der im Zusammenhang mit der Pandemie Gestorbenen stieg niedersachsenweit um 7 auf 1770.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Regionen sind am stärksten betroffen?

Am stärksten von der zweiten Infektionswelle betroffen war am Freitag der Landkreis Vechta mit einer Inzidenz von 224,8. Dicht dahinter mit 224,6 lag die Grafschaft Bentheim, wo seit Mittwoch zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens Ausgangsbeschränkungen gelten.

Auch in der Landeshauptstadt Hannover stieg der kritische Wert in den vergangenen Wochen deutlich – auf inzwischen 177,6. In Göttingen wurden 84 Neuinfizierte an das Land Niedersachsen gemeldet ( Inzidenz: 127,9), in Peine waren es 22 ( Inzidenz: 92) und in Gifhorn 90 ( Inzidenz: 217,5). Keine neuen Fälle wurden aus Wolfsburg gemeldet.

Der über Monate stark betroffene Landkreis Cloppenburg lag dagegen nur noch bei 151,2.

Von RND/dpa