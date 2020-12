Lübeck

Es ist der 29. November. Der Tag, an dem alles begann. Einem der Bewohner wird schwindelig, als er nachts im Bad die Hände wäscht. Er fällt hin. Die Schwestern helfen ihm auf, legen ihn ins Bett. Aber morgens um 5.30 Uhr bemerkt eine Pflegerin etwas. Der Mann ist leicht verändert im Wesen. Sie lässt ihn ins Krankenhaus bringen. Nochmal checken, ob es etwas Ernstes ist. Es ist etwas Ernstes. Kein Schlaganfall, kein Herzinfarkt. Es ist Corona.

„Der Bewohner hatte überhaupt keine Symptome“, berichtet Jan Udtke (48), Chef der Senioren-Pension Schön. Nichts. Aber als er um 7 Uhr morgens die Nachricht des positiven Test-Ergebnisses bekommt, weiß er: „Jetzt ist es da.“ Vorher war Corona relativ weit weg. Nun nicht mehr. Nun wütet das Virus in seinem kleinen familiären Pflegeheim. „Obwohl wir alles gemacht haben, was die Richtlinien vorschreiben.“ Und das seit März. Mundschutz, Desinfektionsmittel, kaum Kontakte, kurze Kontakte, viel Distanz. Und plötzlich Corona. Udtke: „Man steht ohnmächtig davor.“

Reaktion: Alle müssen in Quarantäne

Wie rasant hat sich das Virus in dem Haus schon ausgebreitet – mit seinen 23 Bewohnern und 28 Pflegern, Küchenhilfen, Reinigungspersonal? Plötzlich geht es schnell. Eine „sehr nette Dame“ vom Gesundheitsamt rückt an mit zwei Helfern. Alle werden getestet. Alle müssen in Quarantäne.

Schlimm für das Altenheim. Woher soll Udtke so schnell Mitarbeiter bekommen, damit die Bewohner versorgt werden? Er telefoniert, organisiert, fragt herum. Von drei Zeitarbeitsfirmen bekommt er fünf Leute, es gibt Freiwillige vom Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr. Udtke: „Ich habe eine große Solidarität erfahren.“ Er sei nicht nah am Wasser gebaut. Aber „in den Tagen habe ich viel geweint“. Oftmals vor Rührung.

Wie Mondmenschen: Arbeiten in Schutzkleidung

Was jetzt kommt, ist für alle eine große Belastung. Die neuen Schwestern arbeiten in einem Heim, in dem das Virus wütet. Und bringen sich in Gefahr. Sie kommen trotzdem. Einige der Stamm-Mannschaft sind in Arbeits-Quarantäne. Heißt: Sie dürfen nur an zwei Orten sein: bei der Arbeit und Zuhause. Auch sie ziehen selbstverständlich mit. Ihre Haltung: Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Alle arbeiten in Schutzkleidung – sind eingepackt von Kopf bis Fuß. „Wir sehen aus wie Mondmenschen“, sagt Udtke. Aber er ist stolz: „Ich wusste, dass ich ein gutes Team habe“, sagt Udtke. „Aber jetzt weiß ich, ich habe das beste.“

Alle Bewohner müssen in Quarantäne. Alle müssen im Zimmer bleiben. Frühstück, Mittagessen, Kaffee, Abendessen – alles wird jedem gebracht. Das belebte Heim wirkt leer. Kein gemeinsames Essen mehr, keine Treffen, die Flure des Heims sind verwaist. Udtke: „Alles ein bisschen ,spooky’.“ Er selbst hat die erste Nacht seiner Quarantäne in seinem Büro im Heim verbracht. Dann ist er ins Besucherzimmer des Heims gezogen. Für elf Tage. Seine Frau hat ihm alles Nötige gebracht.

Kaum Trost: Infizierte und Tote

Eine extrem schwierige Zeit. Denn: Vier Mitarbeiter haben Corona. Die Hälfte der Bewohner hat sich infiziert, fünf sterben. „Für mich ist das der schlimmste Monat, den ich je erlebt habe“, sagt Udtke. Wenn er jetzt an einer Zimmertür vorbei geht, „hinter der sonst ein lieber Mensch gewohnt hat, ist es fürchterlich“.

Was ihn zudem traurig macht: „Wir konnten die Angehörigen nicht betreuen und Trost spenden.“ Alles nur per Telefon. Bei einer Schwer-Erkrankten mussten die Verwandten ebenfalls in Quarantäne – und durften nicht mehr Abschiednehmen und sie nicht mehr begleiten auf ihrem letzten Weg. Udtke: „Das war ganz, ganz fürchterlich.“

Und die anderen Bewohner? „Sie sind einigermaßen gut mit der Situation klar gekommen.“ Viele gehören der Kriegsgeneration an – die Bewohner sind zwischen 75 und 97 Jahre alt. Häufig hat Udtke gehört: „Wir haben schon Schlimmeres erlebt.“ Aber dennoch: Einige Demenzkranke verspüren einen enormen Bewegungsdrang. Doch sie mussten auf dem Zimmer bleiben. Nicht leicht.

Mehr Zusammenhalt, trotz Distanz

Was bleibt? Die Quarantäne ist seit Mitte Dezember aufgehoben. Aber verarbeitet ist der Schock nicht. „Wir müssen alle viel reden, über das, was uns durch den Kopf geht“, sagt Udtke. Seine Großeltern haben das Altenheim 1979 gegründet, dann führte seine Mutter die Pension und er hat es als Kaufmann im Gesundheitswesen 2005 übernommen.

In diesem Jahr ist die Adventszeit, das Weihnachtsfest – alles ist an ihm vorbei gerauscht. Aber der Zusammenhalt sei noch größer, die Gespräche offener geworden. Kleine Probleme gibt es plötzlich nicht mehr. Udtke: „Es ist enger geworden – trotz der Distanz.“

Von Josephine von Zastrow