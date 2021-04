Hannover

Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen in Hannover innerhalb massiv verändert. Doch was ist der aktuelle Stand der Infizierten in der Landeshauptstadt und in Niedersachsen? Und wie sieht es im Rest von Deutschland aus? Wie viele Todesfälle sind aufgetreten? Wie viele Menschen sind bereits wieder genesen? Wir sammeln die wichtigsten Zahlen aus verlässlichen, öffentlichen Quellen. Diese Angaben werden laufend aktualisiert.

Quellen: Gesundheitsämter, Robert Koch-Institut

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Die Datenlage ist hochdynamisch. Die offiziellen Zahlen der deutschen Behörden zu den Infektionen fallen aktuell teilweise unterschiedlich aus. Das liegt an den Meldeketten. Mehr darüber, warum es so viele verschiedene Zahlen gibt, erfahren Sie hier.

Daten-Basis für die Zahl der Genesenen: Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das Robert-Koch-Institut an.

Was ist der Unterschied zwischen Covid-19, Sars-CoV-2 und Corona?

Auch wenn bei uns weiterhin meist vom Coronavirus die Rede ist – die offizielle Bezeichnung für das Sars-ähnliche Virus ist: „Sars-CoV-2“. Auch die neuartige Lungenkrankheit, die durch das Virus ausgelöst wird, hat einen eigenen Namen. Dieser ist: „Covid-19“ und setzt sich aus „Corona Virus Disease“ und der Ziffer des Jahres, in dem es zum ersten Mal auftrat, zusammen.

Woher kommt das Coronavirus?

Sars-Cov-2 trat erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan (Hauptstadt der Provinz Hubei) auf. Vermutet wird, dass sich das Virus auf einem Tiermarkt der Stadt erstmals auf Menschen übertragen hat.

Wie schütze ich mich vor Corona?

Was passiert, wenn ich Corona habe?

Woher kommt der Name Covid-19?

Krankheiten werden unter anderem von Viren ausgelöst. So ist zum Beispiel das HI-Virus für die AIDS-Krankheit verantwortlich. Sars-CoV-1 ist der Auslöser des Schweren Akuten Respiratorischem Syndroms (Sars). Die von Sars-CoV-2 ausgelöste Lungenkrankheit heißt „coronavirus disease 2019”, kurz: Covid-19. Diesen offiziellen Namen hat sie am 11. Februar von der Weltgesundheitsorganisation erhalten.

Wichtig war der WHO bei der Bezeichnung, dass diese nicht stigmatisierend ist. So war es in der Vergangenheit nicht unüblich, Krankheiten nach Ländern oder Regionen zu benennen. Auch im Zusammenhang mit Covid-19 gab es Vorschläge, die Krankheit als „Wuhan respiratory syndrome coronavirus“ (WRS-CoV) zu bezeichnen – ähnlich wie das Mers-Cov, also das „Middle East respiratory syndrome coronavirus“.

Inzwischen hat sich die WHO aber darauf verständigt, dass die Benennung menschlicher Krankheiten keine unnötigen Auswirkungen auf etwa Handel und Tourismus haben soll und auch ethnische, soziale oder andere Gruppen nicht beleidigen soll.

Von RND/kha