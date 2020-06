Göttingen

Die Stadt Göttingen hat einen Todesfall in dem unter Quarantäne stehende Gebäudekomplex an der Groner Landstraße 9 bestätigt. Der 1977 geborene und unter einer Vorerkrankung leidende Mann sei in der Nacht zum Sonntag gestorben, teilte ein Sprecher der Stadt am Montag mit. Er sei allerdings nicht mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Bei einer Untersuchung sei er negativ getestet worden.

Die „ Basisdemokratische Linke Göttingen“ hatte nach Bekanntwerden des Todesfalls Schutzmaßnahmen für Bewohner und einen grundsätzlicher Wandel der Wohnungspolitik gefordert. In einer Mitteilung der linken Gruppe heißt es: „Bislang ist nicht geklärt, ob der Bewohner an Covid-19 gestorben ist.“

Der Todesfall habe auch nichts mit den Tumulten am Samstagnachmittag im Innenhof des Komplexes zu tun, sagte der Stadt-Sprecher. Der Rettungsdienst sei unverzüglich nach der Alarmierung vor Ort gewesen, jedoch seien die Wiederbelebungsversuche vergeblich geblieben.

Die Polizei schließt nach Angaben einer Sprecherin ein Fremdverschulden aus. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat nach Auskunft der Polizei den Leichnam am Mittag freigegeben. Eine rechtsmedizinische Untersuchung sei nicht angeordnet worden.

Eine Begleitperson des 42-Jährigen wurde in einer städtischen Wohnung untergebracht, hieß es von der Stadt.

Wohnkomplex in Göttingen seit Donnerstag unter Quarantäne

Die Situation an dem komplett unter Corona-Quarantäne stehenden Hochhauskomplexes war am Samstag eskaliert. In dem Gebäude sind etwa 700 Menschen gemeldet, von denen bisher bei etwa 120 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen wurden. Bei dem Versuch von rund 100 Bewohnern einen um das Gebäude herum errichteten Bauzaun zu durchbrechen, waren acht Polizeibeamte verletzt worden.

Seit Donnerstag dürfen die Bewohner die Gebäude nicht mehr verlassen. Zuvor waren rund 120 von ihnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Stadt leben die Menschen unter prekären Verhältnissen, die Wohnungen sind nur 19 bis 39 Quadratmeter groß – teils sind hier Familien mit vier Kindern untergebracht.

Vorwürfe der „ Basisdemokratische Linke Göttingen “ auf Twitter

Mit einer Teststrategie will die Stadt nun die Lage entspannen. „Wer zwei Mal negativ getestet ist, kann die Anlage maximal in Dreiergruppen und mit An- und Abmeldungen verlassen“, sagte am Sonntag Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler ( SPD).

Von EPD / DPA / mib