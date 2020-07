Friedland

61 Menschen sind derzeit im Grenzdurchgangslager Friedland mit dem Covid-19-Erreger infiziert. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Göttingen bei 14,5. Der kritische Wert von 50 ist in weiter Ferne. Dennoch stehen die Zeichen auf Alarm: Die Kapazitäten im Lager sind erschöpft, die Zuständigkeiten umstritten und weitere Flieger mit Spätaussiedlern unterwegs in Richtung Deutschland. Die Spitzen von Gemeinde- und Kreisverwaltung haben am Donnerstag gemeinsam ihre Forderungen an Bund und Land formuliert.

Vor 14 Tagen waren die ersten Infektionen im Grenzdurchgangslager aufgetreten. Eine Familie, die aus Kasachstan über Frankfurt in Friedland angekommen war, hatte deutliche Symptome gezeigt. Weitere Gruppen mit Spätaussiedlern folgten, weitere Infektionen wurden registriert, entsprechende Quarantäneplätze eingerichtet. Nach aktuellem Stand leben 317 Personen in der Einrichtung – die Kapazitätsgrenze ist erreicht, erklärte Kreisrätin Marlies Dornieden ( CDU).

Forderungen an Bund und Land

Landrat Bernhard Reuter ( SPD) forderte bei der Pressekonferenz im Kreishaus den Bund und das Land auf, sich der Problematik anzunehmen. Die Einreisenden müssten bereits am Flughafen getestet und in anderen Einrichtungen in Quarantäne gebracht werden. Im Lager Friedland könnten keine weiteren Menschen aufgenommen werden, so Reuter. Er sehe die Entwicklung mit großer Sorge. Das Infektionsgeschehen im Landkreis läge mehrheitlich im grünen Bereich, sei selbst in Göttingen stark rückläufig. Lediglich die Gemeinde Friedland sei ein Brennpunkt, dabei bezögen sich alle dort verzeichneten Fälle auf das Grenzdurchgangslager.

Derzeit ringen die Instanzen um die Zuständigkeit: Das Bundesinnenministerium verweist auf bestehende Verträge, nach denen Spätaussiedler aus den Staaten der ehemaligen Sowietunion über Friedland nach Deutschland einreisen müssen. Das Land Niedersachsen als Träger der Einrichtung sieht hingegen den Bund in der Pflicht. Reuter wusste von einem entsprechenden Telefonat zwischen Boris Pistorius ( SPD) und seinem Amtskollegen Horst Seehofer ( CSU) zu berichten – von Resultaten allerdings wisse er nichts.

Flieger umgeleitet

Ein erstes positives Signal: Die Insassen eines Fliegers, der in der Nacht zu Donnerstag in Frankfurt landete, wurden in Richtung Braunschweig umgeleitet. Allerdings sind weitere Maschinen angekündigt, die in den kommenden Tagen auch an anderen deutschen Flughäfen ankommen. Man könne sich leicht ausrechnen, wie viele Spätaussiedler nach Deutschland unterwegs seien, wenn man die Zahl von 8000 im vergangenen Jahr zugrunde lege, so Reuter. In den vergangenen zwei Monaten habe sich ein Stau gebildet. Und die Erfahrung zeige, dass die Sommermonate eine beliebte Ausreisezeit sei, ergänzte Dornieden.

Für Friedlands Gemeindebürgermeister Andreas Friedrichs ( SPD) ist das Geschiebe der Zuständigkeiten nur schwer zu ertragen. Das Grenzdurchgangslager pflege seit 75 Jahren seine Willkommenskultur. Es mache ihn wütend, wenn die zuständigen Behörden eine hoch ansteckende Krankheit in dieser Einrichtung einfach zulassen. Die Menschen in der Gemeinde hätten in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass es auch schwere Aufgaben bewältigen könne. „ Friedland hilft, wir lassen uns aber nicht verheizen.“

Letztes Mittel: Aufnahmestopp

Dornieden gab als Leiterin des Krisenstabes des Landkreises einen Ausblick auf die nächsten Schritte: Mit den Ergebnissen des dritten Reihentests werde man versuchen, die negativ bestätigten Asylsuchenden anderweitig unterzubringen und so weiteren Platz im Durchgangslager zu schaffen. Und man wird im Kreishaus auf ein Signal aus Berlin und Hannover achten. Und sollten die ausbleiben? Er werde in letzter Konsequenz nicht davor zurückschrecken, persönlich die Aufnahme in Friedland zu stoppen, erklärte Reuter am Donnerstag. „Das ist das letzte Mittel.“

