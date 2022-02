Corona im Abwasser: Ist das Land zu langsam bei Frühwarnsystem?

Hannover

Mit möglichst vielen Instrumenten einen besseren Überblick über die Infektionslage bekommen – so lautet das Credo von Wissenschaft und Politik. Immer häufiger wird dabei auch über die Abwasseruntersuchung diskutiert. Denn die Ausscheidungen aus dem menschlichen Körper, die in den Kläranlagen landen, können wichtige Informationen über das Infektionsgeschehen liefern – dabei ist sogar von einem möglichen Frühwarnsystem die Rede. In Niedersachsen geht die flächendeckende Einführung aber nur schleppend voran – dabei gibt es in der Landeshauptstadt ein Pilotprojekt, das vom Umweltministerium gefördert wird. Doch bisher ist unklar, ob es überhaupt weiter verlängert wird.

Die Stadtentwässerung Hannover testet in Kooperation mit der MHH das Abwasser seit Mai 2021 auf Coronaviren. Mit positiver Bilanz: „Wir bekommen einen Überblick über die Dunkelziffer, die mit keiner anderen Statistik sichtbar wird“, sagt Matthias Görn, Leiter der Stadtentwässerung, im Gespräch mit der NP. Dies habe sich vor allem gezeigt, als die kostenlosen Bürgertests abgeschafft wurden und es über Weihnachten und Neujahr nur eine dünne Datenbasis gab. Aber auch jetzt biete die Abwasseruntersuchung Vorteile – gerade in Stadtteilen mit geringer Testquote lasse sich erkennen, wie verbreitet das Virus ist. „Die Abwasseruntersuchung ist ein weiteres wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie“, ist Matthias Görn überzeugt. Thomas Schulz, Virologe an der MHH, sieht ebenfalls einen Vorteil: „Gerade wenn wieder weniger getestet wird, weil die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht, kann die Abwasseruntersuchung ein wichtiges Instrument sein, um rechtzeitig auf neue Infektionswellen zu reagieren.“

Andere Länder nutzen Frühwarnsystem bereits

Mit dieser Ansicht sind die beiden nicht allein. In Ländern wie den Niederlanden, Österreich und der Schweiz wird bereits flächendeckend auf das Frühwarnsystem zurückgegriffen. Im vergangenen Jahr hat die EU ihre Mitgliedsstaaten zudem aufgefordert, ebenfalls auf die Abwasseruntersuchung zu setzen. Dafür wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt: Die Stadt Berlin ist seit Kurzem einer von 20 Pilotstandorten für Abwasseruntersuchung. Auch die TU-Darmstadt forscht auf diesem Gebiet. Auf der Internetseite der Universität heißt es, dass es bisher keine verlässlichen Daten aus Deutschland gebe. „Ist es möglich, das SARS-CoV-2 Virus in Rohabwasser zuverlässig zu quantifizieren, wäre es möglich, das Infektionsgeschehen im entsprechenden Einzugsgebiet der jeweiligen Kläranlage zu verfolgen und wichtige zusätzliche Informationen zum Vorkommen und zur Dynamik der Ausbreitung zur Verfügung zu stellen.“ Dies könnte dem Gesundheitssektor helfen. Doch wieso setzt man in Niedersachsen nicht flächendeckend auf das Instrument und beginnt damit, Daten zu erheben?

Das Projekt der Stadtentwässerung wurde zunächst auf ein Jahr befristet und sollte Ende Dezember 2021 auslaufen, wurde dann aber bis Ende Februar verlängert. Unklar ist, wie es nun weitergeht. Das Gesundheitsministerium hat bisher nicht in Erwägung gezogen, flächendeckend auf das Frühwarnsystem zu setzen. Heiger Scholz, Staatssekretär im Sozialministerium und Leiter des Corona-Krisenstabs, hatte zu Beginn des vergangenen Jahres noch betont, dass man über genügend Daten verfüge und die Abwasseruntersuchung nicht brauche. Unmittelbar danach hatte das Umweltministerium die Förderung des Pilotprojekts in Hannover bekanntgegeben.

NLGA lehnt Abwasseruntersuchung ab

Auch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) ist derzeit gegen eine flächendeckende Einführung. Präsident Fabian Feil sagte am Mittwoch gegenüber der NP: „Das NLGA sieht im abwasserbasierten SARS-CoV-2-Monitoring auf Basis der Auswertung der publizierten wissenschaftlichen Erkenntnisse bisher keinen infektionsepidemiologischen Zusatznutzen zur akuten Bewältigung der Corona-Pandemie.“ Bisher ließen sich keine Präventionsabläufe daraus erkennen. Die von Bund und EU geförderten 20 Pilotprojekte würden genügen, so die Überzeugung.

Die Grünen sehen das anders. Für Meta Janssen-Kucz steht fest: „Der Landesregierung muss es gelingen, vor die Lage zu kommen. Dazu muss jedes Instrument genutzt werden, das uns zur Verfügung steht.“

Matthias Görn ist von dem Projekt ebenfalls überzeugt, man habe zeigen können, wie leistungsfähig das Monitoring sei. „Wir sind bereit, dabei zu helfen, die Projekte auch in anderen Teilen Niedersachsens umzusetzen.“ Ob es dazu kommt, liegt nun in der Hand der Landesregierung.

