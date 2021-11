Hannover

Die kalte Jahreszeit ist da und damit steigt auch die Zahl der Neuinfektionen dramatisch. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) spricht sich deshalb für eine Impfpflicht von Pflegekräften in besonders gefährdeten Bereichen aus.

„Diejenigen, die hautnah und im direkten Körperkontakt mit besonders gefährdeten Personen arbeiten, sollten sich impfen lassen müssen“, sagte Althusmann der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er habe kein Verständnis dafür, dass eine so hohe Zahl der Pflegekräfte noch immer nicht geimpft sei. Er forderte die Ministerpräsidentenkonferenz auf, ein bundesweit einheitliches Vorgehen zu verabreden. Zudem sei es „fahrlässig“ die pandemische Lage am 24. November auslaufen zu lassen.

Verbände und Parteien üben Kritik

In Niedersachsen stößt die Debatte um die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen allerdings auf wenig Zuspruch. Susanne Schütz, sozialpolitische Sprecherin der FDP, machte deutlich: „Das ist eine Alibi-Diskussion, die nicht zur einer schnellen Veränderung der Situation führe.“ Immerhin müsste auf Bundesebene zunächst ein Gesetz beschlossen werden. Susanne Schütz spricht sich deshalb klar dafür aus, weiter über die Impfungen zu informieren und so durch Fehlinformationen entstandene Misstrauen auszuräumen. Sie selbst ärgere sich zwar auch über die Menschen, die sich noch nicht impfen lassen haben, gebe aber zu bedenken: „Wenn wir die Leute zwingen, werden sich sicher viele von ihnen impfen lassen, die Frage ist allerdings, mit welcher inneren Einstellung das geschieht. Im Zweifel verlieren wir diese Menschen.“ Sie spricht sich zudem für die tägliche Testung in den Alten- und Pflegeheimen aus und fordert die Wiedereinführung der Bürgertests.

Das Ende der kostenlosen Bürgertests kritisieren die Grünen bereits seit ihrer Abschaffung, die Pflichtimpfung dürfte zudem nur das letzte Mittel sein. Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin, wies darauf hin, dass ein Zwang zu einer Verstärkung der Personalnot führen könne. Gleichzeitig müsse eine Pflichtimpfung aber geprüft werden. „Nur schnelle Statements abzugeben und keine konkreten Pläne vorzulegen, hilft nicht, wir sind mitten in der vierten Welle.“

Auch bei den Trägerinnen und Trägern der Einrichtungen kommt die Forderung nicht gut an. Yazid Shammout Geschäftsführer der Dana-Seniorenheime, verwies in einer Pressemitteilung darauf, dass es fatal sei, die Pflege zum Sündenbock zu machen. Schon jetzt sorge man über die geltenden Vorschriften hinaus dafür, dass den Menschen der Zugang nur mit aktuellem Antigen-Test gestattet werde. Die Diakonie in Hannover lehnt eine Impfpflicht ebenfalls ab, anders sieht das aber der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie. Er forderte, dass alle Beschäftigten geimpft sein müssten. Ein Zögern der Politik fordere Menschenleben.

Tägliche Testpflicht in Pflegeheimen?

In Niedersachsen sollen zumindest tägliche Tests in Pflegeheimen bald wieder verpflichtend sein – allerdings nur für Ungeimpfte. Eine entsprechende Verordnung soll am Dienstag veröffentlicht werden. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums machte deutlich, dass man so den rechtlichen Rahmen ausschöpfe. Für Geimpfte könne man diese Pflicht allerdings nicht einführen, dazu müsse die Rechtslage auf Bundesebene verändert werden.

Regierungssprecher Steffen Seibert forderte im Namen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag eine tägliche Testpflicht in Pflegeheimen, nachdem es dort wieder Ausbrüche, schwere Verläufe und auch Todesfälle nach Corona-Infektionen gegeben hatte. Die bisherigen Vereinbarungen der Länder genügten nicht. Ob das auch als Ablehnung einer Impfpflicht für bestimmte Berufe gewertet werden kann, ist offen.

