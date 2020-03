Weil mahnt nach Todesfällen in Pflegeheim erneut zur Vorsicht

Hannover

Nach dem Tod von zwölf Menschen durch das Coronavirus in einem Wolfsburger Pflegeheim hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erneut alle Bürger zu Vorsicht gemahnt. „Das Geschehen in Wolfsburg führt uns die Unerbittlichkeit dieses Virus vor Augen“, sagte er am Sonnabend. Er bitte alle Bürgerinnen und Bürger, direkte Kontakte zu vermeiden und Telefon, Mail oder Post zu nutzen.

Der SPD-Politiker nannte die Entwicklung in Wolfsburg dramatisch. „Mein besonderer Dank gilt all denen, die in dem Heim versuchen, trotz eigener Gefährdung weitere Ansteckungen und weitere Todesopfer zu verhindern“, sagte Weil der Staatskanzlei in Hannover zufolge.

308 neue Fälle in Niedersachsen innerhalb eines Tages

In Niedersachsen wurden bis Sonnabendmittag, um 14.00 Uhr, 3483 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 gezählt. Das waren nach Angaben des Sozialministeriums 308 Fälle mehr als am Vortag. Das Ministerium nannte eine Zahl von 21 Todesfällen im Land. Darin seien aber noch nicht alle Wolfsburger Todesfälle mitgezählt, hieß es ausdrücklich.

Von RND/lni