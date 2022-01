Hannover

Wer den Verdacht hat, an Long Covid erkrankt zu sein und behandelt werden möchte, braucht Geduld. Im Gegensatz zum Pandemiebeginn hat sich die Versorgungslage aber verbessert. Es gibt nun an mehreren Stellen Ansprechpartner: Bei einem Long Covid-Verdacht ist es ratsam, meist erst einmal mit dem Hausarzt oder der Hausärztin zu sprechen.

„Es kann auch sein, dass eine andere Krankheit die Symptome hervorruft“, erklärt Rembert Koczulla, Chefarzt am Fachzentrum für Pneumologie an der Schön Klinik in Berchtesgaden. Schnupfen, Erkältung, eine Grippe – auch daher könne beispielsweise die Müdigkeit kommen. „Das wird erst einmal ausgeschlossen.“

Es gibt aber ein Problem: 30 bis 60 Minuten braucht es in der Regel für ein Erstgespräch, um Long Covid zu diagnostizieren. „Der Hausarzt oder die Hausärztin kann das oft gar nicht leisten“, berichtet Koczulla. Bei einer spezifischen Problematik, die nicht besser wird, sollte deshalb womöglich auch ein Facharzt oder eine Fachärztin aufgesucht werden.

Bei sich nicht verbessernder Luftnot hilft zum Beispiel der Lungenspezialist oder die Spezialistin. Es gibt auch spezielle Long Covid-Ambulanzen, die häufig an den Hochschulen zu finden sind. Aber es ist zumeist auch hier nicht sicher, dass man zeitnah einen Termin erhält. Einige Reha-Kliniken therapieren Menschen mit Long Covid gezielt.

Aber auch hier müssen Patienten und Patientinnen warten, um einen Termin zu bekommen. Oft vergehen mindestens sechs Monate bis zum ersten Termin, berichtet Koczulla. „Es gibt regional auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf“, sagt der Mediziner. Viele Kollegen und Kolleginnen an anderen Standorten berichteten ebenfalls von Engpässen. Die Kostenträger sähen zudem nicht immer eine Notwendigkeit der Behandlung, wie Patienten und Patientinnen wiederholt beschrieben.

Von RND/she