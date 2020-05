Corona: Urlaub in Niedersachsen stark nachgefragt

Hannover

Mit einem Sprung in die Nordsee erfrischen oder die heimische Flora und Fauna kennenlernen – Urlaubsreisen in der Heimat sind schon jetzt möglich. Die Nachfrage für den Tourismus im Norden ist groß, auch wenn bis Ende der vergangenen Woche nur eingeschränkt Campingplätze und Ferienwohnungen in Betrieb waren. „Die Buchungen sind in der zweiten Woche wieder auf Vorjahresniveau“, so Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, zu der Auslastung von Campingplätzen und Ferienwohnungen.

Hotels dürfen seit Montag öffnen

Nicht nur die Lüneburger Heide ist gefragt, auch die Nordsee ist bei Urlaubern beliebt. „Wir erkennen derzeit eine große Nachfrage nach Urlaubsreisen an die Nordsee“, sagt Sonja Janßen, Geschäftsführerin vom Tourismusverband Nordsee e.V.. Seit Montag dürfen Hotels wieder öffnen, allerdings ist nur eine 60 prozentige Auslastung erlaubt. Diese Auslastungsregel gilt nun auch für Campingplätze, die vorher nur mit 50 Prozent genutzt werden durften.

„Im Vorfeld gab es schon viele Reservierungsanfragen“, so Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband e.V.. „Zimmer konnten schon direkt belegt werden“, so Wohlgemuth weiter. Die eingeschränkte Auslastung führt allerdings auch zu Schwierigkeiten, sobald es Reservierungen für mehr als 60 Prozent gibt. „Absagen sind der nächste Schritt“, sagt von dem Bruch. Rechtliche Reglungen gebe es dafür nicht. „Es gibt unterschiedliche Arten, entweder losen oder nach dem Buchungszeitpunkt gehen“, erklärt von dem Bruch. Es sei ein wenig wie „Russisch Roulette“.

Keine 50 Prozent bei Gastronomie

Neben den Neuerungen der Auflagen gibt es seit Montag auch Änderungen für die Gastronomie, die Auslastung von maximal 50 Prozent wurde aufgehoben. Die anderen Maßnahmen wie der Mindestabstand gelten weiterhin. Ein Ansturm auf Restaurants zeigte sich bis jetzt noch nicht. „Der Anlauf war ein bisschen zaghaft, die ersten Tage waren nicht so rege besucht“, so Wohlgemuth. Ähnlich sieht es auch in der Lünenburger Heide aus. „Die Vorbehalte sind noch zu groß, es war deutlich weniger als man erwartet hat“, so von dem Bruch. An der Nordsee wird auf die Zeit nach den Auslastungsbeschränkungen in der Gastronomie geblickt. „Sicherlich werden wir zum Wochenende mehr sagen können, wenn die Gastronomie keine Kapazitätsbeschränkung mehr hat“, so Janßen.

Pfingstwochenende wird erwartet

Gerade zum kommenden Pfingstwochenende wird in den Urlaubsregionen mit vielen Touristen gerechnet, auch das Sommergeschäft steht in den Startlöchern. „Die Nachfrage nach wohnortnahem Urlaub wird angesichts der Corona-Krise zunehmen“, so Janßen. Davon kann der Norden profitieren, trotzdem hinterlässt die Corona-Krise Spuren. „Obwohl die Nachfrage jetzt gut ist, haben die Betriebe sehr viel Geld verloren im Frühjahr“, erklärt von dem Bruch. Die Corona-Krise wird den Tourismus auch in den kommenden Monaten beeinflussen.

Von Stella-Sophie Wojtczak