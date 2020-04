Am Nachmittag telefoniert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder. In dem Gespräch soll es um weitere Lockerungen gehen. Auf der Agenda soll dabei auch die Öffnung der Spielplätze stehen. Doch wie kann das funktionieren? Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will für die Stadt Hannover jedenfalls eine möglichst schnelle Umsetzung.