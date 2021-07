Hannover

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist weiter gestiegen. Am Mittwoch lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 6,1, nachdem sich am Dienstag noch 5,8 Menschen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit Corona neu infiziert hatten. Auch im Land Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz wieder - von 9,8 auf 11,5.

In Niedersachsen kamen mit Stand Mittwochmorgen 123 neue Corona-Fälle hinzu bei nun insgesamt 261 843 registrierten Fällen. Es wurde kein neuer Todesfall registriert, insgesamt starben im Zusammenhang mit dem Covid-19-Erreger im Land bisher 5799 Menschen. Die Städte Wolfsburg mit einem Wert von 16,9 und Salzgitter mit 14,4 waren am Mittwoch die beiden Kommunen mit den höchsten Inzidenzwerten im Land. In der Region Hannover lag der Inzidenzwert wie schon am Dienstag bei 12,2.

Ab Donnerstag gelten strengere Corona-Regeln in Hannover

Da der Wert in der niedersächsischen Landeshauptstadt bereits seit über drei Tagen über 10 liegt, wird ab Donnerstag, 0 Uhr, die Stufe 1 des niedersächsischen Stufenplans in der Region Hannover gelten. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich demnach wieder auf strengere Corona-Regeln einstellen.

Die neuen Verschärfungen werden die Menschen vor allem im privaten Bereich treffen. Derzeit sind noch Treffen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Menschen erlaubt, in geschlossenen Räumen mit bis zu 25 Menschen. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte werden nicht mitgezählt. Ab Donnerstag fallen diese Freiheiten weg, dann dürfen sich drinnen und draußen wieder nur noch höchstens zehn Menschen treffen, vollständig Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren zählen auch hier nicht mit.

Die Regeln können erst wieder gelockert werden, wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen, in diesem Fall Sonn- und Feiertage ausgenommen, unter 10 liegt.

Von NP-Redaktion mit dpa