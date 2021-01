Hannover

Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung stellt am Freitagvormittag die neue Corona-Verordnung des Landes vor. Darin festgelegt sind die neuen Corona-Regeln, die ab spätestens Montag inkraft treten sollen.

Diese hatten die Länderchefs am Dienstag gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel erarbeitet und damit auf die anhaltend hohen Infektionszahlen in Deutschland reagiert. Am Donnerstag meldete das Land Niedersachsen einen neuen Höchstwert an Corona-Neuinfizierten seit Beginn der Pandemie.

Anzeige

Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live

Kommt der Bewegungsradius in Niedersachsen ?

Die Bundesländer hatten sich auf eine Verlängerung des Lockdowns inklusive verschärfter Kontaktbeschränkungen geeinigt. Spannend dürfte die Entscheidung Niedersachsens bezüglich des Bewegungsradius sein. Dieser soll auf 15 Kilometer beschränkt werden, wenn der Inzidenzwert in einem Gebiet über 200 steigt. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte sich bislang skeptisch gegenüber dieser Maßnahme geäußert.

Auch bei den Schulen geht Niedersachsen einen Sonderweg. Anders als in anderen Bundesländern soll beispielsweise künftig für Grundschulen das Wechselmodell gelten.

Von RND/jok