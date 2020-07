Lübeck

Urlaub im eigenen Land: Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gehören zu den Top-Reisezielen, so die Reiseanalyse für 2019. In diesem Sommer dürfte sich hieran nicht viel ändern – im Gegenteil. In Folge der Corona-Pandemie wird Urlaub in der Heimat noch beliebter, die Küstenregionen gefragter als sonst. Aber auch Reisen ins europäische Ausland sind seit dem 15. Juni wieder möglich.

Was im Sommerurlaub erlaubt ist und welche Corona-Maßnahmen zu beachten sind, hängt von dem Reiseziel ab. Urlauber sollten sich vor der Abreise über die genauen Bedingungen informieren. Eine Übersicht über die wichtigsten Regeln in den beliebtesten Urlaubsorten:

Urlaub zu Hause in Schleswig-Holstein

Auch, wenn die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zurückgehen, gelten im Urlaub Einschränkungen. Reisen nach Schleswig-Holstein sind erlaubt, auch die Halligen und Inseln sind sowohl für Urlauber als auch für Tagestouristen wieder offen. Allerdings können Kreise und kreisfreie Städte den Zugang zu einzelnen Orten oder Inseln einschränken. Gleiches gilt für die Strände: Wird es zu voll, werden die Strände für Tagestouristen geschlossen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte überall eingehalten werden – an Land und im Wasser. Auch Frei- und Hallenbäder öffnen in Schleswig-Holstein wieder mit entsprechenden Hygienekonzepten.

Für die Gastronomie gibt es pünktlich zu den Sommerferien neue Lockerungen: Seit dem 29. Juni werden die Öffnungszeiten für Restaurants und Bars nicht mehr beschränkt, auch Büffets dürfen wieder angeboten werden. Private Veranstaltungen wie Grillpartys im eigenen Garten sind wieder mit bis zu 50 Personen erlaubt. Reisebusse und Ausflugsschiffe dürfen voll ausgelastet werden, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in Verkehrsmitteln Pflicht, genauso wie in Geschäften.

Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern nur mit Übernachtung

Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern sind erlaubt, wenn mindestens eine Übernachtung gebucht wurde – Hotels, Pensionen und Campingplätze empfangen nach vorheriger Reservierung wieder Gäste. Auch die Naturstrände und Badestellen sind zugänglich. Allerdings sind die Sammelumkleiden weiterhin geschlossen. Gaststätten müssen abends um 24 Uhr schließen.

Tagesausflüge sind dagegen noch nicht möglich. Wer zu einer Familienfeier eingeladen ist, darf einreisen. Es dürfen sich bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen.

Niedersachsen öffnet Inseln für Tagestouristen

Es ist den Landkreisen vorbehalten, die Zahl der Besucher auf den Ostfriesischen Inseln in Niedersachsen zu begrenzen. Auf den Inseln Borkum (Kreis Leer), Wangerooge (Kreis Friesland), Langeoog und Spiekeroog (Kreis Wittmund) sind Tagesgäste seit dem 23. Juni wieder grundsätzlich willkommen. Seit dem 1. Juli dürfen Tagesgäste auch wieder auf die Insel Norderney (Kreis Aurich). Allerdings gilt auf Norderney auf vier Straßen im Kern eine Maskenpflicht – weil dort zu viele Menschen unterwegs sind und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Was Tagestouristen beachten müssen, lesen Sie hier.

Hotels können wieder voll belegt werden, auch Gruppenreisen für Kinder und Jugendliche mit Übernachtungen für bis zu 16 Personen sind erlaubt. Das Abstandsgebot gilt in diesem Fall nicht. Grundsätzlich dürfen auch in Niedersachsen bis zu zehn Personen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen, auch für gemeinsame Aktivitäten im Freien wie Picknicken oder Grillen. An Beerdigungen, Hochzeiten oder Taufen dürfen bis zu 50 Gäste teilnehmen. Auch an Stränden und Badestellen gilt der Mindestabstand. Wer in eine Schwimmhalle oder ein Spaßbad möchte, muss sich vorher anmelden.

Dänemark : Sonderregeln für Schleswig-Holsteiner

Drei Monate lang hatte Dänemark seine Grenzen für Touristen geschlossen. Seit dem 15. Juni ist die Einreise wieder möglich. Für Schleswig-Holsteiner gelten bei der Einreise Sonderregeln: Sie müssen keine Buchungen für Übernachtungen vorlegen. Alle anderen Urlauber müssen vorweisen können, dass sie mindestens sechs Nächte in Dänemark bleiben. Auch Übernachtungen bei Freunden müssen nachgewiesen werden. An den Grenzübergangen müssen sich Reisende auf Wartezeiten einstellen. Stichprobenartig werden Corona-Tests angeboten, um eine mögliche Verbreitung des Virus zu kontrollieren. Die Teilnahme ist aber nicht verpflichtend, heißt es beim Auswärtigen Amt. Wer auf die Faröer-Inseln reisen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen können.

In Dänemark besteht keine Maskenpflicht, der einzuhaltende Mindestabstand beträgt nur einen Meter. Die dänische Polizei hat sogenannte Hotspots ausgemacht, an denen es zu größeren Menschenansammlungen kommen kann. Diese Hotspots sollen vermieden werden, die Polizei kann für diese Orte auch Aufenthaltsverbote erlassen.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Schweden

Da Schweden den von der Bundesregierung festgesetzten Grenzwert für Neuinfektionen überschreitet, hat das Auswärtige Amt für das skandinavische Land eine Reisewarnung ausgesprochen. Das heißt: Reisen nach Schweden sind zwar nicht verboten, aber es wird davon abgeraten. Wer aus dem Schwedenurlaub zurückkehrt, muss entweder in Quarantäne oder einen Corona-Test machen.

Für Urlauber gibt es kaum Beschränkungen. Im Land kann man sich frei bewegen, es gibt auch keine Masken- oder Handschuhpflicht. Die Bevölkerung und Urlauber werden dazu angehalten, das Abstandsgebot zu beachten und Menschenansammlungen zu meiden. Restaurants sind ohne Barbetrieb geöffnet, Hotels und Campingplätze ebenfalls mit Einschränkungen offen.

Urlaub in Österreich : Gute Nachrichten für Bergwanderer

Hotels, Restaurants und touristische Einrichtungen sind in Österreich wieder geöffnet, auch über die Grenze kommen Urlauber problemlos. Selbst die Weiterreise nach Italien ist wieder möglich. Der Flug- und Bahnverkehr ist noch eingeschränkt, eine Maskenpflicht besteht nur in Oberösterreich und derzeit in einigen Orten Kärntens.

Neben Hotels und Pensionen bieten auch Schutzhütten wieder Übernachtungen an – zur Freude von Bergwanderern. Zwischen den Kojen gilt der Mindestabstand. Und auch auf schmalen Bergwegen müssen Wanderer einen Mundschutz tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Für See- und Freibäder müssen Besucher ein Ticket reservieren.

Trotz der Corona-Pandemie finden die Salzburger Festspiele statt – immerhin feiern sie in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Das Programm wurde allerdings modifiziert, die Spielstätten um die Hälfte reduziert.

Spanien empfängt seit dem 22. Juni Touristen

Spanien gehört zu den Ländern, die besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen war. Nichtsdestotrotz: Seit dem 22. Juni dürfen Touristen wieder nach Spanien einreisen, ohne sich in Quarantäne zu begeben, schreibt das Auswärtige Amt. Auch die Personenbegrenzung auf den balearischen Inseln Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza und Formentera wurde aufgehoben. Allerdings ist das Flugangebot nach Spanien noch eingeschränkt. Und auch die öffentlichen Verkehrsmitteln verkehren in Spanien noch nicht wieder nach Fahrplan.

Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes Das Auswärtige Amt spricht eine Reisewarnung aus, wenn davon ausgegangen werden muss, dass jedem Reisenden eine konkrete Gefahr „für Leib und Leben“ droht. In Folge der Corona-Pandemie wurde eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Zum 15. Juni hat das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für alle EU-Mitgliedsstaaten sowie für Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz, Großbritannien und Irland aufgehoben. Für alle anderen Länder, also das europäische Ausland, gilt die Reisewarnung bis zum 31. August 2020. Somit sind auch die beliebten Urlaubsziele Türkei und Ägypten betroffen. Auch vor einer Reise nach Schweden wird aufgrund des hohen Infektionsgeschehen gewarnt. Wer eine Pauschalreise in diese Länder gebucht hat, kann sich seine Kosten erstatten lassen. Eine Reisewarnung ist kein Verbot – Reisen in das Land sind möglich. Allerdings sollten sich Urlauber genau über die Bedingungen ihrer Reiseversicherung informieren. Zudem rät das Auswärtige Amt derzeit von Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta ab, da für Einreisende noch eine zweiwöchige Quarantäne vorgeschrieben wird. In Finnland gilt bis zum 13. Juli eine Einreisesperre für Urlauber, in Norwegen soll das Einreiseverbot zum 15. Juli aufgehoben werden.

Vor Reiseantritt muss ein Online-Formular ausgefüllt werden, in das Name, Reisepassnummer, Flugdaten und eine E-Mail-Adresse einzutragen sind. Anschließend erhält der Reisende einen QR-Code, der bei der Einreise an der Grenze vorzuweisen ist.

In ganz Spanien muss eine Mund- Nasen-Bedeckung überall dort getragen werden, wenn ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann – das gilt drinnen und draußen. Weitere Corona-Maßnahmen werden von den 17 autonomen Regionen festgelegt.

Diese Regeln gelten auf Mallorca. Zumal dort die Maskenpflicht erst in der ersten Juli-Woche verschärft worden ist.

Italien : Bei der Einreise wird Fieber gemessen

Italien war eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder. Deswegen gilt bis zum 31. Juli auch noch der Notstand. Urlauber sind trotzdem willkommen und müssen nach ihrer Ankunft auch nicht in mehr Quarantäne. Bei der Einreise müssen Touristen mit Gesundheitskontrollen und Temperaturmessungen gelten. Wer nach Sardinien möchte, muss sich per Formular registrieren. Flughäfen, Häfen und Bahnhöfe sind wieder in Betrieb. Wer mit dem Auto nach Italien möchte, kann wieder durch Österreich fahren und auch längere Pausen machen – nur auf der Rückfahrt sollte man möglichst keine langen Zwischenstopps einlegen. Die Fernbusse von Flixbus fahren seit dem 18. Juni 2020 wieder zwischen Italien und Deutschland. Auch der Flugverkehr wird allmählich wieder aufgenommen.

Hotels, Geschäfte, Bars und Restaurants haben unter Einhaltung strenger Auflagen geöffnet. Vielerorts ist es Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz und Einweghandschuhe zu tragen. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kann teuer werden: Es drohen Strafen bis zu 3000 Euro. Auch Museen sind mittlerweile wieder geöffnet. Eine Buchung vorab ist wichtig, da der Einlass sehr begrenzt ist. Und auch der Strandbesuch muss in diesem Jahr gut geplant werden: Pro Sonnenschirm müssen zehn Quadratmeter Platz eingehalten werden, zwischen den Liegen müssen 1,5 Meter Abstand sein. Buchungen für den Zugang zum Strand sollen verhindern, dass die Urlauber zu dicht beieinander liegen.

Frankreich : Reisen in Überseegebiete nur sehr eingeschränkt möglich

Frankreich hat seine Grenzen wieder geöffnet. Wer mit dem Auto anreist, muss allerdings noch mit Kontrollen rechnen. Die Anreise mit Zügen oder Flugzeugen ist wieder möglich. Um den Tourismus im Land zu lenken, hat Frankreich ein Ampelsystem eingeführt. Steht die Ampel für einen Ort auf Rot, dann sind Strandbesuche erstmal nicht erlaubt. Aber auch wenn die Ampel auf Grün zeigt, gelten eine strikte Maskenpflicht und das Abstandsgebot im gesamten öffentlichen Raum. Wer auf die französischen Antillen reisen möchte, muss sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Touristenunterkünfte wie Campingplätze oder Ferienhäuser haben wieder für Urlauber geöffnet. Die Restaurants der schwer getroffenen Hauptstadt Paris dürfen seit dem 15. Juni komplett öffnen – vorher war eine Bewirtung nur draußen möglich. Auch große Museen sind für Besucher offen. Seit 25. Juni können Touristen wieder auf den Eiffelturm – dieser war ebenfalls über drei Monate gesperrt. Ab dem 15. Juli öffnet das Disneyland Paris wieder schrittweise.

Griechenland : Mehr medizinisches Personal auf den Inseln

Von der Corona-Pandemie war Griechenland relativ wenig betroffen. Seit dem 15. Juni ist die Einreise aus Deutschland wieder möglich, die Quarantänemaßnahmen wurden für deutsche Urlauber aufgehoben. Neben dem Flughafen Athen kann auch der Flughafen Thessaloniki wieder direkt angeflogen werden. Bei der Einreise können jedoch Corona-Tests durchgeführt werden – für Urlauber kostenlos. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sich Urlauber noch in eine 24-stündige Selbstisolation begeben. Am Flughafen Thessaloniki ist der Test verpflichtend. Auf dem Seeweg kommen Urlauber derzeit nicht nach Griechenland – der Fährverkehr ist bis Ende Juni ausgesetzt.

Touristenunterkünfte haben wieder geöffnet. An den Stränden gelten Hygiene- und Abstandsregeln, darunter auch ein Abstand zwischen Strandliegen. Der Ausschank von Alkohol ist am Strand eingeschränkt. Auch Archäologische Stätten und Museen sind für Besucher offen. Angesichts des Neustarts auch auf den Inseln in der Ägäis und im Ionischen Meer, hat die griechische Regierung das medizinische Personal auf den Inseln verstärkt.

Anfang Juli hat es allerdings einen Anstieg der Corona-Infektionen in Griechenland gegeben. Änderungen für Urlauber sind deshalb möglich.

Kroatien : Infotafeln klären Urlauber auf

Bei der Einreise nach Kroatien müssen Urlauber angeben, wie lange sie im Land bleiben werden und wie sie zu erreichen sind. Um lange Wartezeiten beim Grenzübertritt zu vermeiden, können diese Kontakt- und Aufenthaltsdaten online hinterlegt werden. Ein negativer Corona-Test ist nicht mehr für die Einreise nötig.

Der Tourismus in Kroatien fährt erst allmählich wieder hoch, schreibt das Auswärtige Amt. Die touristische Infrastruktur stehe noch nicht im vollen Umfang zur Verfügung. Hotels und Ferienhäuser nehmen Gäste auf. Mit Infotafeln und Flyern informieren sich über geltende Hygieneregeln und Änderungen. Auch an den Stränden finden sich diese Infotafeln.

Außerhalb der Unterkunft sollten Urlauber einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten. Sollte das Infektionsgeschehen auf den kroatischen Inseln ansteigen, müssen Urlauber damit rechnen, dass Brücken- und Fährverbindungen kurzfristig unterbrochen werden oder ein Verlassen der Inseln nicht mehr möglich ist.

Allerdings hat es in der jüngsten Zeit vermehrte Corona-Fälle in Kroatien gegeben. Kurzfristige Änderungen für Urlauber sind deshalb möglich.

Türkei : Reisewarnung bis Ende August

Auch, wenn die Türkei sein Einreiseverbot für deutsche Urlauber aufgehoben hat, gilt seitens der Bundesregierung noch eine Reisewarnung für die Türkei – bis zum 31. August. Auch das Robert Koch-Institut stuft die Türkei als Risikogebiet ein. Somit ist ein Sommerurlaub zwar nicht verboten, aber Urlauber müssen sich auf Einschränkungen nach der Rückreise oder beim Versicherungsschutz einstellen.

Bei der Einreise in die Türkei werden Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt, bei erhöhter Temperatur auch ein Corona-Test durchgeführt. Auf Marktplätzen, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Maskenpflicht. Auch in den Städten Istanbul und Ankara muss die Maske überall im öffentlichen Raum getragen werden. Für innertürkische Reisen per Flugzeug oder Zug muss bei der Reservierung ein Genehmigungscode eingegeben werden.

