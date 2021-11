Hannover

Die niedersächsische Landesregierung rechnet fest damit, dass sich die Corona-Lage im Land weiter deutlich zuspitzt. So werde intern bereits angestrengt über die konkrete Ausgestaltung der Warnstufe drei diskutiert, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Noch befindet sich Niedersachsen in der Warnstufe eins seines Corona-Stufenplanes. „Allerdings rechnen wir fest damit, das ab Mittwoch ( 1. Dezember) die zweite Warnstufe nahezu flächendeckend gilt“, kündigte Pörksen an.

Sie habe den Eindruck, dass sich das sich viele Teile der Gesellschaft schon intensiv auf die zweite Warnstufe vorbereiteten, sagte Pörksen weiter. So sei ein extrem gesteigertes Testaufkommen in vielen Bereichen zu beobachten. Zudem verzeichne das Land einen starken Zuwachs bei den Erstimpfungen gegen Corona, ergänzte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. So ließen sich aktuell täglich rund 10.000 Menschen erstmals impfen, vor wenigen Tagen habe die Zahl noch bei rund 2.000 gelegen.

Corona-Zahlen steigen in Niedersachsen weiter an

Das Corona-Infektionsgeschehen spitzt sich auch in Niedersachsen immer mehr zu. Der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen stieg nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag im Landesdurchschnitt von 195,1 auf 201,2 pro 100.000 Einwohner. Binnen eines Tages kamen 3415 neue Ansteckungen und 11 Todesfälle hinzu.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz wurde am Freitag für Niedersachsen mit 6,7 Prozent angegeben, was einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vortag (6,6 Prozent) entspricht. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner neu in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Auf den niedersächsischen Intensivstationen waren am Freitag 8,5 Prozent der maximal zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-Erkrankten belegt (Vortag: 8,6 Prozent).

In Niedersachsen greifen die Corona-Warnstufen, wenn der Hospitalisierungswert sowie mindestens einer der anderen beiden Indikatoren (Neuinfizierte, Intensivbettenbelegung) bestimmte Schwellen überschreiten. Seit Mittwoch gilt landesweit die Warnstufe 1 mit einer flächendeckenden 2G-Regelung. Diese bedeutet, dass Ungeimpfte von Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen sind. Bei einer weiteren Verschlechterung könnte bald mit der Warnstufe 2 regional die 2G-plus-Regelung verhängt werden, die für Geimpfte und Genesene zusätzlich eine Testpflicht vorsieht.

Staatskanzlei lehnt Katastrophenfall ab Niedersachsens Landesregierung ist uneins in der Frage, ob das Land in der vierten Corona-Welle den Katastrophenfall ausrufen sollte. Ein entsprechender Vorschlag von Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) stieß in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf Unverständnis. „Was jetzt der Katastrophenfall tatsächlich zur Verbesserung der Corona-Lage oder zur akuten Bekämpfung der Infektionssteigerung auswirken kann, erschließt sich uns nicht“, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Freitag in Hannover. Wirtschaftsminister Althusmann, der Weil im kommenden Jahr bei der Landtagswahl herausfordern könnte, hatte zuvor gesagt: „Da absehbar ist, dass sich die Lage zuspitzt, sollte der Landtag früher als geplant zusammenkommen und möglicherweise den Katastrophenfall ausrufen, wie es in Bayern geschehen ist.“ In Katastrophenfällen könnten die Behörden schneller handeln und müssen parlamentarische Verfahren nicht abwarten. Weils Sprecherin entgegnete, Bayern sei „nicht das Land, das für uns in der Bekämpfung der Corona-Pandemie beispielgebend ist“.

Von NP/epd/Dpa