Hannover

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen ruft Niedersachsen Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) die Unternehmen auf, die Möglichkeit des Homeoffice wieder stärker zu nutzen. Die Zahlen der vergangenen Tage sprächen eine klare Sprache, sagte Reimann am Dienstag in Hannover. „Die Pandemie ist noch nicht bezwungen. Dabei werden die kommenden Wochen entscheidend sein, ob das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibt. Deshalb ist es jetzt wichtig, die Zahl der Kontakte so weit wie möglich zu begrenzen.“

Corona habe dem Arbeiten im Homeoffice „einen richtigen Schub gegeben“, betonte die Ministerin. „Und doch sehe ich, dass die Zahl an Pendlerinnen und Pendlern genauso wie der Beschäftigten, die wieder täglich in den Unternehmen sind, stetig zunimmt.“ Sie rufe daher alle Unternehmen auf, die guten Erfahrungen der letzten Monate mit der mobilen Arbeit weiter zu nutzen.

Anzeige

Steigende Infektionszahlen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland war Anfang Oktober zeitweise auf über 4.700 gestiegen. Für Niedersachsen meldete das Sozialministerium am Dienstag 263 neue Infektionen. Insgesamt haben sich seit dem Frühjahr 23.447 Menschen in Niedersachsen mit dem Virus angesteckt. Knapp 19.000 sind bereits wieder genesen, das sind mehr als 80 Prozent. 702 Menschen starben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt im Landesdurchschnitt bei 24,6 pro 100.000 Einwohner. 305 Patienten werden in Kliniken behandelt, davon 41 Erwachsene auf der Intensivstation. 20 von ihnen müssen beatmet werden.

Sechs Regionen in Niedersachsen liegen derzeit über dem kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche: die Kreise Vechta (52,5), Emsland (57,5), Wesermarsch (64,3), Grafschaft Bentheim (66,3), und Cloppenburg (112,5) sowie die kreisfreie Stadt Delmenhorst (112,2). Knapp unter diesem Wert liegt der Kreis Osnabrück (45,8). Der Inzidenzwert der Region Hannover liegt laut Gesundheitsamt aktuell bei 29,3.

Von NP