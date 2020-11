Hannover

Derzeit sind in Niedersachsen fast 2000 Verfahren wegen Subventionsbetruges im Rahmen beantragter Corona-Hilfen anhängig. Die Zahl sei von Anfang Oktober von 1052 auf 1196 Verfahren (Anfang November) gestiegen, teilte am Freitag ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums mit.

Den Schaden bezifferte das Ministerium auf 9,2 Millionen Euro. Derzeit seien 880.000 Euro sichergestellt worden. Bereits 25 Verfahren konnten rechtskräftig abgeschlossen werden. In 134 Vorgängen seien die Ermittlungen eingestellt worden, weil keine Straftaten nachweisbar gewesen seien.

Hannover hat die meisten Fälle von Subventionsbetrug

Bei der Staatsanwaltschaft Hannover seien 474 vermeintliche Vergehen anhängig. In Hildesheim sind es 134, in Oldenburg 100 und in Braunschweig 99. Justiziministerin Barbara Havliza ( CDU): „Den Steuerzahlern, aber auch den ehrlichen Antragsstellern, schulden wir, dass wir die schwarzen Schafe erwischen.“ Solidarität halte die Gesellschaft in diesen schwierigen Zeiten zusammen. Ein solcher Betrug sei das Gegenteil von Solidarität.

Bei Hinweisen auf einen Betrugsverdacht meldet die NBank die Anträge den zuständigen Staatsanwaltschaften. Entsprechende Prüfmechanismen habe die auszahlende Bank auf Wunsch des Wirtschaftsministeriums eingerichtet, so ein Sprecher des Justizministeriums.

In Hannover beschäftigen vor allem Clans aus Badenstedt und Davenstedt Polizei und Justiz. In Dutzenden von Verfahren haben die Beschuldigten ein Gewerbe als Schrotthändler angemeldet, ohne in der Branche tätig zu sein. Oder die Firmen, für die die Hilfe beantragt wurden, existierten nicht.

