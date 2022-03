Hannover

Angesichts der oft milder verlaufenden Omikronvariante des Coronavirus denken die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder über eine Verkürzung oder sogar eine Streichung der Quarantänebestimmungen nach. Das berichtete Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag. „Die Absonderungsmaßnahmen sind offenbar zu streng angesichts der Omikronvariante“, sagte die Ministerin. „Das Robert-Koch-Institut soll beleuchten, ob jeder, der infiziert ist, auch in die Quarantäne muss, weil es auch viele Infizierte gibt, die keine Symptome haben.“ In Niedersachsen gilt die Absonderungspflicht noch bis zum 30. April. Sie schreibt Infizierten eine mindestens sieben Tage währende Isolierung vor, die nur beendet werden kann, wenn ein negativer Test vorliegt.

11400 Beschäftigte ohne Impfstatus

Seit Mitte März gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht, also für Mitarbeitende in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie bei ambulanten Pflegediensten. Von den 240.000 Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitssektor in Niedersachsen hätten nach den bisherigen Rückmeldungen knapp 11.400 einen unklaren Impfstatus, berichtete Behrens. Sie seien entweder gar nicht geimpft oder man habe keinen Status erfasst. Behrens sagte, dies sei ein geringer Anteil. Den größten Anteil von derzeit noch nicht Geimpften vermute man im ambulanten Pflegebereich, da es in den stationären Einrichtungen eine hohe Impfquote gebe.

Behrens betonte noch einmal, dass nur das Impfen einen Weg aus der Pandemie biete. Derzeit hätten in Niedersachsen 78,4 Prozent der Menschen eine Erstimpfung, 77,6 zwei Impfungen und 63,2 Prozent der Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten. „Ich gehe davon aus, dass wir in absehbarer Zeit auch einen auf Omikron abgestimmten Impfstoff bekommen.“

Behrens rechnet damit, dass bis Ostern die Zahl der Infizierten weiter steigt, da ab dem 3. April der allgemeine Maskenzwang fällt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist am Dienstag auf 1997,5 gestiegen – von 1941,8 am Montag. Behrens vermutet, dass die tatsächliche Ansteckungsquote sogar noch 10 bis 20 Prozent über den gemeldeten Zahlen liegt, da die Gesundheitsämter mit der Erfassung kaum nachkämen.

Viele Menschen wollen weiter Maske tragen

Ein Großteil der Menschen in Deutschland will einer Umfrage zufolge trotz der Corona-Lockerungen auch weiterhin eine Maske in Innenräumen tragen. Zwei von fünf Deutschen (41 Prozent) gaben an, immer eine Maske etwa in Geschäften oder im Bahnverkehr tragen zu wollen, auch wenn es im Zuge der Aufhebung der Corona-Maßnahmen keine Maskenpflicht mehr geben wird, wie eine am Montag veröffentlichte Yougov-Umfrage ergab.

Demnach sagten 27 Prozent, sie würden hin und wieder eine Maske tragen, 9 Prozent selten. 17 Prozent gaben in der Befragung Ende vergangener Woche an, nie die Maske in Innenräumen aufsetzen zu wollen, wenn es keine Maskenpflicht mehr geben wird. 7 Prozent machten keine Angabe. Frauen sagten laut Yougov häufiger als Männer, auch ohne Maskenpflicht immer eine Maske in Innenräumen zu tragen (43 Prozent vs. 39 Prozent der Männer).

Beschränkungen laufen am 2. April aus

Nach einer Übergangsfrist bis zum 2. April können die Länder weitergehende Beschränkungen mit mehr Maskenpflichten und Zugangsregeln nur noch verhängen, wenn das Landesparlament für sogenannte Hotspots mit hohen Infektionszahlen eine kritische Lage feststellt. Schwellenwerte, wann dies greifen soll, gibt es nicht. In Hotspots sind unter bestimmten Bedingungen zwar auch nicht mehr alle früheren Schutzmaßnahmen möglich, aber mehr als im Rahmen des Basisschutzes.