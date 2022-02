Hannover

Ab dem 20. März soll ein Großteil der Corona-Beschränkungen in Deutschland entfallen. Das ist das Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen vom Mittwoch. Auch Niedersachsen will die Beschlüsse eins zu eins umsetzen, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend ankündigte. Es gebe da keine Einschränkungen, sagte Weil. Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten sollten vorerst erhalten bleiben.

Konkret sollen im ersten Schritt Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene wegfallen – in Niedersachsen laut Weil vermutlich am 24. Februar. Die 2G-Regel im Einzelhandel soll bundesweit entfallen – in Niedersachsen war die Regel ohnehin schon per Gerichtsentscheidung gekippt worden.

In einem zweiten Schritt soll ab 4. März der Zugang zur Gastronomie und Hotellerie für alle möglich werden – mit 3G-Regel. Bei Großveranstaltungen sollen mit 2G-Regel drinnen maximal 6000 Menschen, draußen höchstens bis zu 25.000 Menschen zugelassen werden. In einem dritten und letzten Schritt zum 20. März sollen dann „alle tiefgreifenderen“ Maßnahmen entfallen, wie es heißt.

Stephan Weil: Zeit für Lockerungen ist gekommen

„Der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint überschritten zu sein“, sagte Weil. Niedersachsen habe diese bislang vergleichsweise gut bewältigt, die Zeit für deutliche Lockerungsschritte sei gekommen. „Die Menschen in Niedersachsen können sich auf eine schrittweise Lockerung der bisherigen Schutzmaßnahmen in den nächsten vier Wochen freuen“, sagte Weil. Die Winterruhe werde beendet. „Wir müssen weiter vorsichtig bleiben, je mehr Beschränkungen fallen, desto größer wird die Verantwortung jeder und jedes Einzelnen.“ Zu den Details der neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen will sich die Landesregierung an diesem Donnerstag äußern.

Althusmann: Normaler Alltag ist wieder möglich

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann geht davon aus, dass für „die meisten Menschen ein vergleichsweise normaler Alltag wieder möglich sein“. Ein wichtiges Signal seien die Öffnungsschritte für die Wirtschaft – „insbesondere die hart betroffenen Branchen“ wie etwa Gastronomie oder Veranstaltungswirtschaft. Althusmann forderte, weiter bestehende Impflücken „gerade bei den Über-Sechzigjährigen“ zu schließen. „Und wir müssen unser digitales Pandemie-Management verbessern: Die Echtzeit-Übertragung von Inzidenzen ist nach wie vor nicht akzeptabel.“

Grüne warnen vor Leichtsinn

Die Grünen in Niedersachsen halten die Vereinbarungen für richtig, warnten aber vor Leichtsinn. „Es ist selbstverständlich, dass mit sinkendem Infektionsgeschehen Lockerungen vorgenommen werden“, sagte die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Julia Willie Hamburg, der HAZ. „Es wäre beruhigend, wenn wir den Peak nun überschritten haben und endlich wieder Perspektiven entwickeln können.“ Für Lockerungen sollte aber gelten, dass man sie am Pandemiegeschehen ausrichte und nicht am Kalender. „Ein Stufenplan darf keine Einbahnstraße sein.“

FDP und Wirtschaft begrüßen Beschlüsse

Die FDP im Landtag begrüßte die Beschlüsse. Er zeige eine verantwortungsvolle, auf den Empfehlungen des Expertenrates basierende Entwicklung zurück zur Normalität auf, erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Für den privaten Bereich, aber auch für die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche bietet sich damit endlich eine klare Perspektive, die es lange nicht gab.“

Die niedersächsische Wirtschaft forderte eine zügige Umsetzung der Maßnahmen auch in Niedersachsen. „Handel, Gastronomie und Freizeitwirtschaft haben einen zweiten harten Corona-Winter verkraften müssen“, sagte die Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, Maike Bielfeldt. Die bundesweite Einigung auf eine stufenweise Lockerung sei daher ein wichtiges Signal für Betriebe und Kunden. „Wenn es die Entwicklung der Infektionslage bei uns zulässt, sollten Öffnungsschritte auch vorgezogen werden.“

Kanzler spricht von „ganz besonderem Tag“ in Pandemie

„Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach den Gesprächen. Er sprach von einem „ganz besonderen Tag“ in der Pandemie. Deutschland sei im Vergleich zu Nachbarländern besser durch die Omikron-Welle gekommen. Der Scheitelpunkt sei mittlerweile wohl erreicht.

Mit den Maßnahmen von Bund und Ländern sei erreicht worden, dass Gesundheit und Leben geschützt worden seien und ein Lockdown verhindert werden konnte. Die Pandemie sei aber noch nicht vorbei, sagte der Kanzler. Man dürfe bei allem Optimismus nicht unvorsichtig werden. Scholz und die Ministerpräsidenten wollen am 17. März erneut zusammenkommen.

Von Marco Seng