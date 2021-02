Hannover

Ein Stufenplan soll das Vorgehen Niedersachsens in der Corona-Krise planbarer und verlässlicher machen. Abhängig von der Entwicklung des Sieben-Tage-Werts der Neuinfektionen und der Corona-Reproduktionszahl sieht der Plan eine schrittweise Rückkehr zur Normalität oder auch noch schärfere Maßnahmen als bislang vor.

„Das ist ein Diskussionsentwurf, es wird auch eine politische Diskussion geben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag. „Wir wollen genau auf die Reaktionen horchen. Keiner von uns hat den Eindruck, dass er automatisch der Weisheit letzten Schluss gefunden hat.“ Weil verwies unter anderem auf die nächsten Bund-Länder-Beratungen am 10. Februar, auch um bis dahin mehr Informationen über die Mutationen des Coronavirus zu bekommen. Erst danach entscheidet die Regierung, ob sie den Plan so umsetzt.

Über die sechs Stufen des Plans sagte der Ministerpräsident: „Das ist kein Lockerungsplan. Das ist ein Plan, der beschreibt, wie es sein kann, wenn es besser wird und wenn es schlechter wird.“ Derzeit wäre Niedersachsen mit einem Sieben-Tage-Wert von 77,7 in Stufe 4.

Stufe 6 – Inzidenz über 200

Fast nichts geht mehr, so lässt sich der Plan für ein derart eskalierendes Infektionsgeschehen zusammenfassen. Insbesondere die Kontakte sollen noch stärker eingeschränkt werden als bisher: Besuch darf überhaupt nicht mehr empfangen werden, lediglich für Alleinstehende erwägt die Regierung eine Ausnahme. Darüber hinaus sollen Ausgangsbeschränkungen verhängt werden.

Stufe 6 – eskalierendes Infektionsgeschehen Inzidenz über 200 oder R-Wert über 1,2. Kontaktbeschränkungen: Keine Besucher, Zusammenkünfte nur mit dem eigenen Haushalt

Keine Besucher, Zusammenkünfte nur mit dem eigenen Haushalt Veranstaltungen wie Theater, Kino, Sport, Osterfeuer: Verboten, Umstellung auf Online-Formate

Verboten, Umstellung auf Online-Formate Sportanlagen, Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbäder: geschlossen

geschlossen Spielplätze: drinnen geschlossen, draußen geöffnet

drinnen geschlossen, draußen geöffnet Gottesdienste: untersagt, Öffnung der Gotteshäuser für private Gebete mit OP- oder FFP2-Maske

untersagt, Öffnung der Gotteshäuser für private Gebete mit OP- oder FFP2-Maske Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen: Maximal eigener Haushalt bzw. maximal 10 Personen für Trauerfeier/Zeremonie

Maximal eigener Haushalt bzw. maximal 10 Personen für Trauerfeier/Zeremonie Gastronomie: geschlossen, nur Außer-Haus-Verkauf

geschlossen, nur Außer-Haus-Verkauf Bars, Clubs, Diskotheken : geschlossen

: geschlossen Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure: geschlossen

geschlossen Einzelhandel: geschlossen mit Ausnahme der Läden für die Grundversorgung, OP/FFP2-Maskenpflicht

geschlossen mit Ausnahme der Läden für die Grundversorgung, OP/FFP2-Maskenpflicht Kita und Schule: Distanzlernen im Szenario C, Notbetreuung für Kitas bei 30%

Stufe 5 – Inzidenz zwischen 100 und 200

In den meisten Bereichen gelten dieselben Vorschriften wie in Stufe 4. Der Schulunterricht im Szenario B gilt aber nur noch für Grundschüler und Abschlussklassen. Auch die Kitas sind zu, mit Ausnahme einer Notbetreuung von bis zur Hälfte der Gruppengröße.

Stufe 5 – sehr starkes Infektionsgeschehen Inzidenz zwischen 100 und 200 Kontaktbeschränkungen: eigener Haushalt plus eine Person, Ausnahmen für Kinder unter 6 Jahren

eigener Haushalt plus eine Person, Ausnahmen für Kinder unter 6 Jahren Veranstaltungen wie Theater, Kino, Sport, Osterfeuer: Umstellung auf Online-Formate oder mit Ausnahmegenehmigung

Umstellung auf Online-Formate oder mit Ausnahmegenehmigung Sportanlagen: nur für Individualsport geöffnet, keine Zuschauer

Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbäder: geschlossen

geschlossen Spielplätze: drinnen geschlossen, draußen geöffnet

drinnen geschlossen, draußen geöffnet Gottesdienste: mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht

mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen: Maximal eigener Haushalt bzw. maximal 20 Personen für Trauerfeier/Zeremonie

Maximal eigener Haushalt bzw. maximal 20 Personen für Trauerfeier/Zeremonie Gastronomie, Bars, Diskotheken: geschlossen, nur Außer-Haus-Verkauf für Restaurants

geschlossen, nur Außer-Haus-Verkauf für Restaurants Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure: geschlossen, öffnen dürfen nur Fußpflege und medizinisch notwendige Dienstleistungen mit Hygienekonzept, medizinische Maskenpflicht

geschlossen, öffnen dürfen nur Fußpflege und medizinisch notwendige Dienstleistungen mit Hygienekonzept, medizinische Maskenpflicht Einzelhandel: geschlossen mit Ausnahme der Läden für die Grundversorgung, OP/FFP2-Maskenpflicht

geschlossen mit Ausnahme der Läden für die Grundversorgung, OP/FFP2-Maskenpflicht Kita: Szenario C, geschlossen mit Notbetreuung bis zu 50%

Szenario C, geschlossen mit Notbetreuung bis zu 50% Schule: Grundschule und Abschlussklassen Szenario B (Wechselunterricht), Sekundarstufe I und II Homeschooling, grundsätzlich Szenario C bei Betroffenheit der Schule für 2 Wochen

Stufe 4 – Inzidenz zwischen 50 und 100

Es gelten überwiegend die derzeit gültigen Vorschriften. Die Ausnahme für Kinder bei der Kontaktbeschränkung soll aber von drei auf sechs Jahre angehoben werden.

Stufe 4 – starkes Infektionsgeschehen Inzidenz zwischen 50 und 100 Kontaktbeschränkungen: eigener Haushalt plus eine Person, Ausnahmen für Kinder unter 6 Jahren

eigener Haushalt plus eine Person, Ausnahmen für Kinder unter 6 Jahren Veranstaltungen wie Theater, Kino, Sport, Osterfeuer: Umstellung auf Online-Formate oder mit Ausnahmegenehmigung

Umstellung auf Online-Formate oder mit Ausnahmegenehmigung Sportanlagen: nur für Individualsport geöffnet, keine Zuschauer. Kontaktsport für Kinder bis 14 Jahren als Gruppenangebot im Freien zulässig

Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbäder: geschlossen

geschlossen Spielplätze: drinnen geschlossen, draußen geöffnet

drinnen geschlossen, draußen geöffnet Gottesdienste: mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht

mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen: Beschränkung auf maximal 100 Personen unter Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht (OP/FFP2) für Trauerfeier/Zeremonie

Beschränkung auf maximal 100 Personen unter Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht (OP/FFP2) für Trauerfeier/Zeremonie Gastronomie, Bars, Discotheken: geschlossen, nur Außer-Haus-Verkauf für Restaurants

geschlossen, nur Außer-Haus-Verkauf für Restaurants Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure: geschlossen, öffnen dürfen nur Fußpflege und medizinisch notwendige Dienstleistungen mit Hygienekonzept, medizinische Maskenpflicht

geschlossen, öffnen dürfen nur Fußpflege und medizinisch notwendige Dienstleistungen mit Hygienekonzept, medizinische Maskenpflicht Einzelhandel: geschlossen mit Ausnahme der Läden für die Grundversorgung, OP/FFP2-Maskenpflicht

geschlossen mit Ausnahme der Läden für die Grundversorgung, OP/FFP2-Maskenpflicht Kita: Szenario B in festen Gruppen

Szenario B in festen Gruppen Schule: Szenario B als Regelfall, Homeschooling bei Corona-Fall in der Schule für zwei Wochen

Stufe 3 – Inzidenz zwischen 25 und 50

Hier soll ein neuer Vorwarnwert greifen - statt wie bisher bei 35 liegt die Schwelle bei einer Inzidenz von 25. Höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich dann treffen. Die Geschäfte dürfen mit Zugangsbeschränkungen öffnen, allerdings nur, wenn ein Abwärtstrend der Infektionszahlen erkennbar ist. Wenn zusätzlich der R-Wert unter 0,8 (derzeit: 0,94) liegt, dürfen auch Restaurants öffnen.

Stufe 3 – hohes Infektionsgeschehen Inzidenz zwischen 25 und 50 Kontaktbeschränkungen: Maximal 5 Personen aus zwei Haushalten, Ausnahmen für Kinder unter 14 Jahren

Maximal 5 Personen aus zwei Haushalten, Ausnahmen für Kinder unter 14 Jahren Veranstaltungen wie Theater, Kino, Sport, Osterfeuer: Bei einem R-Wert unter 0,8 maximal 100 Personen erlaubt teilweise Maskenpflicht

Bei einem R-Wert unter 0,8 maximal 100 Personen erlaubt teilweise Maskenpflicht Sportanlagen: geöffnet mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept, Zuschauerzahl begrenzt, Kontaktsport für Kinder bis 14 Jahren auch Indoor zulässig

Fitnessstudios, Kletterhallen, Freibäder: geöffnet mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept, Hallenbäder geschlossen

geöffnet mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept, Hallenbäder geschlossen Spielplätze: geöffnet

geöffnet Gottesdienste: mit Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht

mit Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen: Keine Beschränkung der Personenzahl für Trauerfeier/Zeremonie unter Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht (OP/FFP2)

Keine Beschränkung der Personenzahl für Trauerfeier/Zeremonie unter Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht (OP/FFP2) Gastronomie: geöffnet mit Hygienekonzept bei R-Wert unter 0,8, Sperrstunde 23 Uhr, kein Saalbetrieb

Bars, Diskotheken, Clubs: geschlossen

geschlossen Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Fußpflege: geöffnet mit medizinischer Maskenpflicht und einem R-Wert unter 0,8

geöffnet mit medizinischer Maskenpflicht und einem R-Wert unter 0,8 Einzelhandel: mit erhöhten Anforderungen (Zugangsbegrenzung), bei negativer Infektionsentwicklung nur Grundversorgung, medizinische Maskenpflicht

mit erhöhten Anforderungen (Zugangsbegrenzung), bei negativer Infektionsentwicklung nur Grundversorgung, medizinische Maskenpflicht Kita: Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb), bei Betroffenheit Szenario B in festen Gruppen

Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb), bei Betroffenheit Szenario B in festen Gruppen Schule: Szenario A (Präsenzunterricht) als Regelfall, Szenario B bei Corona-Fall in der Schule für 4 Wochen

Stufe 2 – Inzidenz zwischen 10 und 25

Private Treffen sind auf zehn Personen oder zwei Haushalte beschränkt, Kinder unter 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Im Einzelhandel wird die Zahl der Kunden entsprechend der Verkaufsfläche beschränkt. Friseure und andere körpernahe Dienstleister dürfen öffnen, allerdings müssen dabei medizinische Masken getragen werden.

Stufe 2 – erhöhtes Infektionsgeschehen Inzidenz zwischen 10 und 25 Kontaktbeschränkungen: Maximal 10 Personen oder maximal zwei Haushalte, Ausnahmen für Kinder unter 14 Jahren

Maximal 10 Personen oder maximal zwei Haushalte, Ausnahmen für Kinder unter 14 Jahren Veranstaltungen wie Theater, Kino, Sport, Osterfeuer: Bis zu 250 Personen ohne Genehmigung mit Hygienekonzept, teilweise Maskenpflicht

Bis zu 250 Personen ohne Genehmigung mit Hygienekonzept, teilweise Maskenpflicht Sportanlagen: geöffnet mit Hygienekonzept, Zuschauerzahl begrenzt

Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbäder: geöffnet mit Hygienekonzept

geöffnet mit Hygienekonzept Spielplätze: geöffnet

geöffnet Gottesdienste: mit Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht

mit Hygienekonzept erlaubt, medizinische Maskenpflicht Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen: Keine Beschränkung der Personenzahl für Trauerfeier/Zeremonie unter Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht (OP/FFP2)

Keine Beschränkung der Personenzahl für Trauerfeier/Zeremonie unter Einhaltung der Abstands- und Maskenpflicht (OP/FFP2) Gastronomie und Bars: geöffnet mit Hygienekonzept, Saalbetrieb bis 100 Personen

Diskotheken, Clubs: geschlossen

geschlossen Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Fußpflege: geöffnet mit medizinischer Maskenpflicht

geöffnet mit medizinischer Maskenpflicht Einzelhandel: mit erhöhten Anforderungen (Zugangsbegrenzung), medizinische Maskenpflicht

mit erhöhten Anforderungen (Zugangsbegrenzung), medizinische Maskenpflicht Kita: Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb), bei Betroffenheit Szenario B in festen Gruppen

Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb), bei Betroffenheit Szenario B in festen Gruppen Schule: Szenario A (Präsenzunterricht) als Regelfall

Stufe 1 – Inzidenz unter 10

Private Treffen sind wieder unbegrenzt möglich. Geschäfte und Hotels dürfen mit Hygienekonzepten öffnen. Die Maskenpflicht im Nahverkehr gilt weiterhin. Der Schulunterricht findet in den Klassenräumen statt, auch die Kitas sind weitgehend geöffnet, solange sie nicht von Corona-Ausbrüchen betroffen sind.

Stufe 1 – geringes Infektionsgeschehen Inzidenz unter 10 Kontaktbeschränkungen: Keine Begrenzungen

Keine Begrenzungen Veranstaltungen wie Theater, Kino, Sport, Osterfeuer: Bis zu 500 Personen ohne Genehmigung mit Hygienekonzept, teilweise Maskenpflicht

Bis zu 500 Personen ohne Genehmigung mit Hygienekonzept, teilweise Maskenpflicht Sportanlagen: geöffnet mit Hygienekonzept, Zuschauerzahl begrenzt

Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbäder: geöffnet mit Hygienekonzept

geöffnet mit Hygienekonzept Spielplätze: geöffnet

geöffnet Gottesdienste: mit Hygienekonzept erlaubt

mit Hygienekonzept erlaubt Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen: Keine Beschränkung der Personenzahl für Trauerfeier/Zeremonie unter Einhaltung der Abstandsregeln

Keine Beschränkung der Personenzahl für Trauerfeier/Zeremonie unter Einhaltung der Abstandsregeln Gastronomie und Bars: geöffnet mit Hygienekonzept, Saalbetrieb bis 250 Personen

Diskotheken, Clubs: geöffnet mit Personenbegrenzung

geöffnet mit Personenbegrenzung Körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Fußpflege: geöffnet mit Hygienekonzept

geöffnet mit Hygienekonzept Einzelhandel: geöffnet mit Hygienekonzept

geöffnet mit Hygienekonzept Kita: Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb), bei Betroffenheit Szenario B in festen Gruppen

Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb), bei Betroffenheit Szenario B in festen Gruppen Schule: Szenario A (Präsenzunterricht) als Regelfall

