Hannover

Erneut steigen bundesweit die Corona-Infizierten-Zahlen. In Niedersachsen lag der Wert in Niedersachsen 1213,5 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Inzwischen gibt es bereits Kritik an den Lockerungen.

„Dass die Infektionszahlen jetzt noch einmal ansteigen, ist nicht überraschend“, sagt Martin Stürmer, Virologe und Laborleiter am IMD-Labor für interdisziplinäre Medizin und Diagnostik in Frankfurt. Der Anstieg sei vor allem die Folge von verfrühten Lockerungen. „Ich hätte mir gewünscht – aber dafür ist es mittlerweile schon zu spät –, dass wir mit den Lockerungen noch zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen gewartet hätten.“ So sei das Niveau der Fallzahlen noch zu hoch gewesen, als erste Maßnahmen gelockert wurden.

Hat der erneute Anstieg der Infiziertenzahlen nur Auswirkungen auf die geplanten Lockerungsschritte in Niedersachsen? Antworten auf diese Fragen soll es heute ab 13 Uhr geben, wenn die Mitglieder des niedersächsischen Corona-Krisenstabs vor die Mikrofone treten, um über die aktuelle Lage zu informieren.

Pressekonferenz live: Die Corona-Lage in Niedersachsen

Erst am Freitag, dem 4. März, sind in Niedersachsen weitere Lockerungen der Corona-Verordnung in Kraft getreten. Discotheken dürfen seitdem – beschränkt – öffnen und Ungeimpfte Restaurants besuchen.

Von RND/ewo