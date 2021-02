Hannover

Der Start der Impfungen gegen das Coronavirus verlief in Niedersachsen alles anderes als reibungslos. Pannen bei den Einladungen an über 80-Jährige, Probleme an Hotline und im Online-Portal – und es mangelt an Impfstoff.

Am Montag hatten sich Bund, Länder und Pharmaunternehmen zu einem virtuellen „Impfgipfel“ zusammengeschlossen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil bewertete diesen Austausch als positiv. Eine schnelle Verbesserung der augenblicklichen Impfstoffversorgung sieht Weil aber nicht.

Verfolgen sie die Pressekonferenz hier live

Das Thema Impfen wird bei der wöchentlichen Pressekonferenz des niedersächsischen Corona-Krisenstabs also sicher eine Rolle spielen. Ebenso interessant dürfte die Aussicht darauf sein, wie es ab Mitte Februar in Niedersachsen weitergeht und inwieweit die entsprechende Landesverordnung zur Bekämpfung der Pandemie angesichts sinkender Fallzahlen und Inzidenzwerte angepasst werden könnte. Dürfen Friseursalons bald wieder öffnen? Und wie ist es mit Kultureinrichtungen? Die PK des Krisenstabs beginnt um 13 Uhr.

Von RND/güm