In der Wolfsburger Fußgängerzone ist am Donnerstagnachmittag ein Kunde in einem Laden ausgeflippt. Er begann erst zu schreien, dann spuckte er einem Angestellten mit der Bemerkung „Jetzt hast du Corona“ ins Gesicht. Die Polizei sucht nun Zeugen für eine gefährliche Körperverletzung.