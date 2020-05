Große Koalition zieht Halbzeitbilanz im Schatten der Krise

Hannover

Zweieinhalb Jahre liegen hinter der rot-schwarzen Landesregierung. Zweieinhalb Jahre, in denen die Kita-Gebührenfreiheit und der Reformationstag als Feiertag eingeführt wurden, in denen ein Polizeigesetz hitzig diskutiert und am Ende verabschiedet wurde, in denen sich die Landesregierung die Digitalisierung auf die Fahne geschrieben hat und den Breitbandausbau vorantreiben wollte. Und weitere zweieinhalb Jahre liegen noch vor der rot-schwarzen Landesregierung. Am Mittwochvormittag präsentierten Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) und sein Vize Bernd Althusmann ( CDU) ihre Halbzeitbilanz.

Keine Liebesheirat

„Die Erfahrungen aus der ersten Halbzeit machen mich zuversichtlich, dass wir auch die zweite Halbzeit gut regieren werden“, zeigte sich Weil optimistisch. Von einer Liebesheirat spricht der Landeschef dennoch nicht. Dass ausgerechnet SPD und CDU nach dem Wahlkampf 2017 miteinander regieren würden, war nicht absehbar. Immerhin war es der Wechsel der einstigen Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU, der die damalige rot-grüne Landesregierung zum Fallen brachte und einen vorgezogene Wahlen herbeiführte.

Auch Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann ( CDU) betonte, dass man sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren angenähert habe. In der Zeit der Corona-Pandemie habe sich das Verhältnis noch einmal spürbar verbessert. „Die Landesregierung hat die Gesellschaft durch eine der schwersten Krisen hindurchgeführt.“ Dies sei vor allem deshalb möglich gewesen, weil man bereits im Vorfeld entsprechende Grundpfeiler gesteckt habe.

Althusmann machte deutlich, dass vor allem der Breitbandausbau in der Krise helfe. Man habe die Gigabit-Fähigkeit von drei auf 51 Prozent aufgestockt. Gleichzeitig forderte er mehr Unterstützung durch die Europäische Union und einen digitalen Aufbruch. „30 Prozent sind keine Vollversorgung“, sagte er mit Blick auf den Richtwert der EU. Auch der Straßenausbau sei in den vergangenen zweieinhalb Jahren deutlich vorangekommen, überdies habe man in die Wissenschaft investiert und Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Clankriminalität gegründet.

Corona-Krise großes Thema der Zukunft

Doch die Corona-Krise beeinflusst das weitere Regierungshandeln. Das Land muss in den kommenden Jahren mit massiven wirtschaftlichen Einbrüchen infolge des Virus rechnen. Ohne die Pandemie wäre das Bruttoinlandsprodukt gewachsen, sagte Althusmann nun habe mit einem Einbruch von acht Prozent zu rechnen. In Niedersachsen befänden sich allein eine Millionen Menschen in Kurzarbeit, die Arbeitslosenquote sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15 Prozent gestiegen. Und einige Branchen seien so stark betroffen, dass man ihnen weiter mit Zuschüssen helfen müsse. Gerade im Bereich Tourismus müsse ein Härtefallfonds des Bundes her. „Die Zukunft steht nicht fest, es wird aber kein Zurück in die Vergangenheit geben“, machte Althusmann deutlich.

Um die niedersächsische Wirtschaft weiter zu unterstützen, liegt der Fokus in den kommenden Wochen deswegen auf einem weiteren Nachtragshaushalt. Es werde darum gehen, einzelnen Sektoren gezielt zu helfen, machte Weil deutlich. Der Umfang werde deutlich höher ausfallen als der erste Nachtragshaushalt und die Steuermindereinnahmen abbilden. Man wolle Investitionen anreizen und damit zur Zukunftsfähigkeit beitragen. Außerdem stünden einzelne Gruppen im Fokus, beispielsweise müsse darüber diskutiert werden, wie die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) angekündigte Pflegeprämie von Landesseite finanziert werde. Mit Blick auf die Kommunen, die die Einnahmeausfälle hart getroffen haben, sagte Weil: „Wir sitzen auch in schlechten Zeiten in einem Boot.“ Welche Aspekte aber konkret im Fokus stehen, hänge davon ab, was der Bund in seinem Hilfspaket berücksichtige, sagte der Ministerpräsident.

Weil will keine „Rotstift-Politik“

Gleichzeitig betonte er aber, dass es ein Irrglaube sei, die Krise nur mit gesenkten Ausgaben überwinden zu können. „Ich warne vor dem Eindruck, dass man durch eine Rotstift-Politik das Problem lösen könnte.“

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Chefs der Regierungsfraktionen Johanne Modder ( SPD) und Dirk Toepffer ( CDU) ihre eigene Bilanz vorgestellt.

Grüne und FDP fehlen konkrete Pläne

Für die Oppositionsfraktionen gab das Anlass zur Kritik. Die Bilanz von Weil und Althusmann habe wenig neue Erkenntnisse geliefert, so der einhellige Tenor.

Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg sagte: „Der zweite Versuch einer Halbzeitbilanz der großen Koalition war nicht nur enttäuschend. Er war komplett überflüssig. Niedersachsen hätte nach zwölf Wochen Corona-Krise mehr verdient, als die bloße Problembeschreibung der Krise und der vielen Baustellen, die vor Niedersachsen liegen.“ Sie bemängelte, dass es an konkreten Umsetzungsplänen hapere. „Der Ministerpräsident hat es angesichts der großen Probleme im Land erneut versäumt, die großen Fragen der Klimakrise, die akuten gravierenden Probleme für Eltern und Kinder und die soziale Schieflage in der Corona-Krise zur Chefsache zu erklären.“ Es dürfe nicht sein, dass die von Ministerpräsident Weil geforderte Autokaufprämie das einzige konkrete Vorhaben bleibe.

Auch Stefan Birkner, Fraktionsvorsitzender der FDP, betitelte die Bilanz der rot-schwarzen Landesregierung als überflüssig, das Auftreten von Weil und Althusmann sei nicht mehr als ein „gegenseitiges Auf-die Schulter-klopfen“ gewesen. Der Liberale betonte: „In der Vergangenheit wurde die Digitalisierung versäumt, das Geld ohne Fokus verteilt und auch zu einer Aufgabenkritik sah man keinen Anlass. Das darf sich nicht fortsetzen.“

Von Mandy Sarti