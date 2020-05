Corona-Krise: Piraten-Politiker nimmt „Bettelampeln“ ins Visier

Göttingen

Im Zuge der Corona-Krise geraten in Göttingen nun auch die Fußgänger-Ampeln ins Visier der Politik: Der Göttinger Ratsherr der Piratenpartei, Francisco Welter-Schultes, sieht „ Bettelampeln“ an Kreuzungen als Gefahr an. Diese Ampeln, die erst auf Grün umschalten, wenn Fußgänger mit der nackten Hand einen gelben Tastsensor berühren, seien Viren-Schleudern. Um das Infektionsrisiko zu verringern, müssten sie auf den automatischen Normalbetrieb zurückgesetzt werden, verlangt der Politiker.

Welter-Schultes sieht sich durch die Corona-Krise in einer schon früher erhobenen Forderung bestärkt und hat jetzt einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat gestellt. „Auf Textilien reagiert die Ampel nicht“, sagte der Ratsherr am Dienstag. Dies bedeute derzeit ein besonders hohes Infektionsrisiko.

Anzeige

Hygiene-Probleme der Ampeln schon länger bekannt

Nach Angaben des Piraten-Politikers haben Ärzte der Göttinger Universitätsklinik schon 2019 auf dieses Hygiene-Problem hingewiesen. Coronaviren könnten sich auf den Plastikflächen je nach Witterung tagelang halten. Die Taster würden bei normalem Verkehr an vielen Kreuzungen im Minutenabstand mit den Händen betätigt.

Weitere NP+ Artikel

Nach Ansicht von Welter-Schultes sollten Fußgänger während der Corona-Krise zudem an allen Kreuzungen möglichst lange Grün und möglichst kurz Rot haben, damit sich keine großen Wartepulks bilden. Auto-Warteschlangen an Ampeln seien derzeit eher hinzunehmen, da die wartenden Fußgänger ein höheres Risiko eingingen.

Kreuzungen dürfen nicht zur Infektionsgefahr werden

Nicht nur die Bürger, sondern auch die Behörden müssten alles dafür tun, das Infektionsrisiko zu minimieren, betonte Welter-Schultes. Dazu zählten auch die Verkehrsbehörden. Die Fußgänger dürfen nicht gezwungen werden, sich an den Kreuzungen erhöhten Infektionsgefahren auszusetzen. Schon in normalen Zeiten seien die „ Bettelampeln“ insbesondere für ältere Menschen gefährlich.

Von RND/epd