Seit Beginn der Corona-Krise in Niedersachsen erlässt die Landesregierung im Wochenrhythmus Verordnungen, die in die Grundrechte der Menschen eingreifen. Doch die sind nicht immer verfassungskonform. Bereits mehrfach haben Gerichte die Regeln gekippt. Für die Oppositionsfraktionen Anlass, Klage vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg einzureichen.