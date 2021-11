Hannover

Die Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu: Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen steigt täglich und damit droht mancherorts auch die Überlastung des Gesundheitswesens. Niedersachsen macht sich deshalb für die Aufnahme von Patientinnen und Patienten bereit. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte am Montag auf NP-Nachfrage, dass derzeit keine dezidierte Antwort gegeben werden könne, „aus den aktuellen Einsatzbesprechungen in der Kleeblattsteuerung lässt sich jedoch ableiten, dass es kurzfristig zu Anfragen kommen könnte“.

Bereits im Dezember 2020 haben sich die Länder darauf verständigt, das sogenannte Kleeblattkonzept anzuwenden. Nahegelegene Bundesländer werden zu einem Kleeblatt zusammengefasst – so wird die Verlegung innerhalb des Kleeblatts oder kleeblattübergreifend gesteuert. Niedersachsen befindet sich in einer Gruppe mit Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Bis Juni konnten so 37 Verlegungen organisiert werden.

Kurze Fristen für Verlegung

In der Zwischenzeit hatte der Bedarf abgenommen – bis zu diesem Montag. Seitdem hat die interdisziplinäre Steuerungszentrale ihre Arbeit wieder aufgenommen. Sie organisiert an 24 Stunden, sieben Tage die Woche die bundesweite Verlegung von Patientinnen und Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. „Damit stellen wir sicher, dass zu jeder Zeit innerhalb kurzer Frist eine Verlegungsanfrage eines anderen Kleeblattes oder Bedarfe innerhalb von Norddeutschland abgearbeitet werden können“, teilte die Sprecherin mit.

Laut der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) bereiten sich die Ärztinnen und Ärzte deutschlandweit auf Verlegungen vor – die Intensivstationen sind aufgrund der wachsenden Zahl der Covid-Erkrankten überlastet. „Die Corona-Lage ist sehr besorgniserregend und momentan nicht unter Kontrolle“, sagte Divi-Präsident Gernot Marx am Montag in einer Videoschalte. Man mache sich große Sorgen. Mehr als 3670 Covid-19-Patienten würden derzeit auf Intensivstationen in Deutschland versorgt, knapp 1200 seien vergangene Woche hinzugekommen. Regional, etwa in Bayern, Thüringen, Sachsen und einigen Ballungszentren seien die Intensivstationen bereits überlastet.

Weniger Intensivbetten aufgrund von Personalmangel

Ein Grund für die angespannte Situation auf den Intensivstationen ist laut Divi unter anderem der Personalmangel in den Krankenhäusern. Viele Pflegekräfte hätten gekündigt oder ihre Arbeitszeit reduziert, sagte der wissenschaftlich-medizinische Divi-Leiter und Lungenfacharzt Christian Karagiannidis. Im Vergleich zu 2020 stehen der Divi zufolge nun rund 4000 Intensivbetten weniger zur Verfügung.

In Sachsen spitzt sich die Lage derzeit sogar soweit zu, dass nur noch wenige Betten auf der Intensivstation zur Verfügung stehen. Der Präsident der dortigen Landesärztekammer Erik Bodendieck sagte deshalb gegenüber dem NDR: „Wir müssen triagieren, und das werde ich diese Woche mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken nochmal besprechen.“ Unter der Triage wird die Abwägung unter Medizinerinnen und Medizinern verstanden, welchen Erkrankten zuerst geholfen wird.

Von Mandy Sarti