Corona-Klage: Auch in der Krise ist Kontrolle wichtig

Hannover

Wir befinden uns inmitten einer außergewöhnlichen Krise. Wir müssen mit einem Virus leben, das eine nie dagewesene Herausforderung für die Bevölkerung darstellt. Um möglichst viele Menschenleben zu retten, muss die Landesregierung Grundrechte beschneiden. Das ist in dieser Situation notwendig.

Transparente Politik besonders wichtig

Aber genauso wichtig ist es, dass sie ihre Entscheidungen erklärt, dass die Regeln verfassungskonform sind und Rechtssicherheit bieten. Nur dann tolerieren die Menschen diese Eingriffe. Gerade in Zeiten wie diesen ist eine transparente Politik wichtig – immerhin gehen immer mehr Verschwörungstheoretiker auf die Straßen. Sie tun offen ihr Misstrauen gegenüber der Politik und der Wissenschaft kund. Das ist eine Kritik, der man begegnen muss.

Die Klage ist ein wichtiger Schritt

Dass Grüne und FDP nun Klage einreichen, ist ein wichtiger Schritt, der auch Vertrauen schaffen kann. Denn unser Rechtsstaat lässt Kontrolle zu. Immer – auch in einer Krise, in der die Exekutive schnelle Entscheidungen treffen muss. Die Klage vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg kann deswegen auch als Chance verstanden werden. Als Chance, das Parlament künftig besser zu informieren, als Chance, Vertrauen bei Menschen zurückzugewinnen – aber auch als Chance, einen gemeinsamen Weg durch die Krise zu finden und eine gesellschaftliche Spaltung aufzuhalten.

Von Mandy Sarti