Hannover

Forscherinnen und Forscher von der Fachhochschule Münster haben drei Methoden erprobt, mit denen sich FFP-2-Masken sicher wiederverwenden lassen: Lufttrocknen, Auskochen im Beutel und Erhitzen im Ofen. Bei korrekter Ausführung der Methoden wird die Zahl möglicher anhaftender Coronaviren derart stark reduziert, dass das Risiko einer Infektion durch zurückgebliebene Viren am Stoff sehr gering ist.

Zum Lufttrocknen benötigt man sieben Masken und sieben Haken, am besten sind diese beschriftet nach Wochentagen. Die Montagsmaske etwa kommt nach der Nutzung an den Montagshaken und trocknet dort eine Woche lang. Am nächsten Montag ist sie dann wieder einsatzbereit. Fünf Mal lässt sich dieser Zyklus nach Angaben der Forschenden wiederholen. Man kann die Maske folglich sechs Mal tragen, ehe sie entsorgt wird.

Vorsicht beim Trocken im Ofen

Beim Trocknen im Ofen ist Vorsicht geboten: Die Temperatur im Ofen sollte 80 Grad betragen – allenfalls etwas darüber, aber nie mehr als 100 Grad. Auf die Angabe an der Ofentaste sollte man sich dabei nicht verlassen: Die tatsächlichen Temperaturen können davon stark abweichen. Es ist daher empfehlenswert, die richtige Einstellung mit einem Backofenthermometer zu prüfen. Denn ist es zu kalt, werden die Viren nicht zuverlässig abgetötet. Ist es zu warm, leiden Material und Filtervlies.

Die Maske muss nach der Nutzung zunächst einen Tag trocknen. Danach kommt sie auf einen mit Backpapier ausgelegten Rost und bei 80 Grad Ober- und Unterhitze für eine Stunde in den Ofen. Die Prozedur kann man pro Maske fünfmal wiederholen.

FFP2-Masken lassen im Topf auskochen

Auch lassen sich FFP2-Masken im Topf auskochen. Dafür braucht es einen geeigneten, hitzebeständigen, fest verschlossenen Kochbeutel, in den die Masken hineingesteckt werden. Bis zu drei Masken lassen sich gleichzeitig kochen – für zehn Minuten bei geschlossenem Topfdeckel. Höchstens dreimal lässt sich die Prozedur wiederholen. Man kann die Maske also insgesamt viermal tragen.

Alle drei Wiederaufbereitungsempfehlungen der Forschenden sind auch für die im Handel verbreiteten FFP2-Masken mit „NR“-Aufdruck (nicht wiederverwendbar) anwendbar. Ist die Maske defekt, wurde sie besonders beansprucht, oder wurde man direkt von einem anderen Menschen angehustet, sollte sie aber nicht noch mal wiederverwendet werden.

Von RND/dpa/lb