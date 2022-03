Hannover

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt weiter. In Niedersachsen lag der Wert am Dienstag bei 1213 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) führt das auf die Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.2 und die Lockerungen der Corona-Beschränkungen zurück. Spitzenreiter war die Grafschaft Bentheim mit einer Inzidenz von 2600.

Omikron-Variante BA.2 breitet sich schnell aus

Die noch infektiösere Subvariante BA.2 mache bereits über 60 Prozent der getesteten Proben aus, sagte Behrens am Dienstag. Zweiter Grund seien die Lockerungen in vielen Bereichen. „Das öffentliche Leben nimmt wieder Fahrt auf“, sagte Behrens. Es gebe mehr Veranstaltungen und private Treffen. Dadurch steige die Infektionsgefahr. Am vergangenen Freitag waren in Niedersachsen weitere Lockerungen der Corona-Verordnung in Kraft getreten. Diskotheken dürfen seitdem wieder öffnen und Ungeimpfte Restaurants besuchen.

„Was uns beruhigt, ist, dass die Lage in de Krankenhäusern stabil ist.“ Demnach werden in den Kliniken derzeit 1019 Covid-Patienten auf einer Normalstation behandelt, 125 auf den Intensivstationen.

Behrens fordert Basisschutz

Behrens kritisierte, dass die Bundesländer immer noch nicht wissen, was sie nach dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen am 20. März noch machen dürfen. „Wir brauchen Basisschutzmaßnahmen“, sagte die Ministerin. Sie nannte eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, eine Testpflicht in Alten-und Pflegeheimen sowie Hotspot-Regelungen für regionale Ausbrüche. Die Länder müssten handlungsfähig sein, wenn sich die Lage ändere.

Sorge macht Behrens vor allem die Impflücke von 200.000 Personen bei den Senioren. „Die Inzidenz in der Altersgruppe der über 60-Jährigen nimmer wieder zu.“ Auch die Impfquote von 77,2 Prozent zweifach Geimpften und knapp 63 Prozent geboosterten stellt sie nicht zufrieden. „Das reicht nicht, um in einen guten Herbst zu gehen.“

Schlechte Impfquote bei Ukraine-Flüchtlingen

Möglicherweise könnte auch die wachsende Zahl der Ukraine-Flüchtlinge Auswirkungen auf die Infektionszahlen haben. Laut Behrens liegt die Impfquote in der Ukraine nur bei 35 Prozent. „Ich gehe davon aus, dass viele, die zu uns kommen, aufgefrischt oder grundimmunisiert werden müssen.“ Das Land werde den Menschen aus der Ukraine auch für Polio und Masern Impfangebote machen, weil die Impfquoten bei diesen Krankheiten ebenfalls niedrig seien.

Das Gesundheitsministerium rechnet unterdessen nicht damit, dass die berufsbezogene Corona-Impfpflicht zu Personalengpässen in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen führen wird. „Die Impfquote in diesem Bereich sei in Niedersachsen überdurchschnittlich hoch“, sagte Behrens.

Impfpflicht in Heimen und Kliniken beginnt

Die Impfpflicht tritt in Niedersachsen am 16. März in Kraft und betrifft rund 140.000 Personen. Danach dürfen Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen nur noch tätig sein, wenn sie vollständig geimpft oder aber genesen sind – oder wenn sie aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Ab kommendem Freitag wird das landesweite digitale Meldeportal freigeschaltet, das die Gesundheitsämter sowie die betroffenen Einrichtungen und Unternehmen nutzen können.

Von Marco Seng