Seitdem die Bundes-Notbremse inkraft ist, gilt: Unternehmen müssen in der Woche bis zu zwei Tests zur Verfügung stellen. Doch nach Auffassung der Grünen in Niedersachsen ist das nicht genug – sie fordern im Landtag einen besseren Arbeitsschutz in den Betrieben. Doch wie kann dieser aussehen?