Hannover

Die ersten Corona-Impfungen in Niedersachsen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Demnach organisieren die Landkreise, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen.

Die Impfzentren starten demnach zu einem späteren Zeitpunkt, ein genaues Datum wurde zunächst nicht genannt. Für die Schutzimpfungen in den 50 Impfzentren hat das Land mit der Kassenärztlichen Vereinigung einen Rahmenvertrag geschlossen.

Anzeige

Fast 2400 Ärzte haben sich für Einsatz beim Impfen gemeldet

„Sobald die ersten Lieferungen eines Impfstoffs in Niedersachsen eintreffen, starten wir mit den Impfungen – zunächst bei den besonders gefährdeten Personen und den Beschäftigten im Gesundheitswesen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann.

Lesen Sie auch: Ministerin Reimann ist gegen tägliche Tests in Pflegeheimen

Der SPD-Politikerin zufolge haben sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer Niedersachsen bislang fast 2400 Ärztinnen und Ärzte gemeldet, die bereit sind, in den Corona-Impfzentren mitzuarbeiten.

Ministerpräsident Weil hofft auf hohe Impfbereitschaft

Nach Angaben des Niedersächsischen Städtetages sind die von den Kommunen errichteten Impfzentren organisatorisch betriebsbereit. Die vertragliche Einigung zwischen Land und Kassenärztlicher Vereinigung etwa zur Vergütung der Ärzte sei das Fundament für die Inbetriebnahme und ermögliche weitere Entscheidungen vor Ort, sagte Hauptgeschäftsführer Jan Arning. Kurz vor Beginn der ersten Impfungen gebe es eine tragfähige und rechtssichere Lösung.

Lesen Sie auch: Mehr Infektionen, weniger Tests: Land an Feiertagen im Corona-Blindflug

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die geplante Reihenfolge der Corona-Impfungen begrüßt und setzt auf eine möglichst hohe Impfbereitschaft. „Ich habe ein großes Interesse daran, dass sich möglichst viele, im Idealfall alle Menschen in Niedersachsen zu einer solchen Impfung bereit erklären“, sagte der SPD-Politiker am Freitag.

Lesen Sie auch: Gericht kippt Feuerwerksbann – Hannover rechnet trotzdem mit Verboten

In den ersten Monaten werde jedoch noch nicht genug Impfstoff für alle verfügbar sein. Daher sei es richtig, mit besonders gefährdeten Menschen anzufangen.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte bekanntgegeben, dass als erstes Über-80-Jährige, Pflegebedürftige sowie Beschäftigte in pflegerischen und medizinischen Einrichtungen geimpft werden sollen - voraussichtlich vom 27. Dezember an. Dass andere Berufsgruppen wie Polizisten und Lehrer sich noch gedulden müssen, sei „bedauerlich, aber hinzunehmen“, sagte Weil. Es sei aber das Ziel, so bald wie möglich allen Niedersachsen Zugang zur Covid-19-Impfung zu geben.

Von RND/lni