Göttingen

In dieser Woche starten in Niedersachsen die Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Der speziell für diese Altersgruppe zugelassene Impfstoff wird seit Montag über den Arzneimittelgroßhandel und die Apotheken an alle Impfstellen verteilt. Insgesamt stehen nach Auskunft des Sozialministeriums in Hannover für die Impfstellen in Niedersachsen rund 220.000 Impfdosen bereit, was in einem ersten Schritt die Impfung von 110.000 Kindern ermöglicht.

Insgesamt leben in Niedersachsen rund 500.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Die nächste Lieferung des Impfstoffs für Kinder ist vom Bund für die erste Januarwoche 2022 angekündigt. Die wichtigsten Fragen zum Impfen der Kinder beantwortet der Leiter des Ressorts Krankenversorgung und Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen, Prof. Lorenz Trümper.

Welchen Impfstoff gibt es für Kinder?

Geimpft wird mit dem Biontech-Impfstoff. Er wird in kindergerechten niedrigeren Dosen ausgeliefert.

Wann darf ich mein Kind nicht impfen? Geht das beispielsweise bei einer leichten Erkältung?

Bei einer akuten Infektion sollten Sie Ihr Kind nicht impfen lassen. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihre Kinderärztin oder Ihren Kinderarzt.

Muss mein Kind auch zwei Impfungen bekommen?

Ja. Die zweite Impfung erfolgt nach drei Wochen. Die Termine werden bei der Anmeldung gleich verbindlich mit vergeben.

Schützt die Impfung auch vor Omikron?

Wir wissen bis jetzt sicher, dass die Biontech Impfung vor einem schweren Verlauf schützt, vor einer leichten Infektion mit dem Omikron-Virus aber weniger stark als bei der Delta-Variante.

Nach der Impfung: Das sollten Eltern beachten

Welche Nebenwirkungen gibt es bei Kindern?

Die Nebenwirkungen unterscheiden sich nach den Informationen aus den USA nicht von denen älterer Impflinge.

Können geimpfte Kinder das Virus an die Großeltern übertragen?

Dies lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen. Aber es ist wesentlich weniger häufig als bei ungeimpften Kindern.

Bei welchen Vorerkrankungen sollten Eltern vorab den Kinderarzt konsultieren?

Bitte sprechen Sie vor der Impfung bei Unklarheiten in jedem Fall mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt.

Falls mein Kind eine unentdeckte Corona-Infektion bereits durchgemacht haben sollte: Wäre eine Impfung ein Problem? Stichwort: Antikörperbestimmung vorab?

Nein, das wäre kein Problem. Eine Antikörperbestimmung wird nicht empfohlen.

Impfgegner sagen immer wieder, dass eine Impfung Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben könnte. Was ist da dran?

Gar nichts. Dies sind schlichtweg Fake News.

Was mache ich, wenn mein Kind nach der Impfung Fieber bekommen sollte?

Je nach Temperatur können fiebersenkende Mittel angewandt werden.

Kann mein Kind nach der Impfung gleich wieder spielen oder Sport machen?

Wir empfehlen zwei Tage Schonung für die Kinder.

Schlagen Schnelltests nach einer Impfung leichter an? Stichwort Tests in Kita und Schule.

Nein, dafür gibt es keine Hinweise.

Wer impft überhaupt? Sind Kinderärzte dabei?

Es impfen ausschließlich Kinderärzte und Kinderärztinnen.

Sind die Nebenwirkungen genauso stark / dieselben wie bei Erwachsenen?

Nach den bisherigen Daten gibt es keine Unterschiede.

Bei den Kindern stehen weitere Impfungen an. Sollte ich der Corona-Impfung den Vorrang geben?

Zwischen den Impfungen sollten zwei Wochen Mindestabstand liegen.

Von Britta Bielefeld