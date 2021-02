Hannover

Die Lieferengpässe der Impfstoffhersteller sorgen für Kritik. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ist überzeugt, dass man diese Probleme mit einer Produktion in Deutschland umgehen kann. Wie das gelingen kann und was man aus der Rolle der Wissenschaft während der Pandemie lernen kann, erklärt er im NP-Interview.

Herr Thümler, weltweit läuft die Forschung im Bereich der Impfstoffe gegen Covid-19 auf Hochtouren. Wo steht Niedersachsen?

Die niedersächsische Forschung ist herausragend. Forscherinnen und Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover befassen sich bereits seit längerem mit der Infektionsforschung. Daraus konnten gute Grundlagen für die Forschung über Covid-19 gewonnen werden. Durch die Arbeit der Tierärztlichen Hochschule Hannover im Bereich des Impfstoffes und der Arbeit des Helmholtz Zentrums für Infektionsforschung in der Medikamentenforschung und der Epidemiologie sind wir gut aufgestellt. Auch die Kooperationen zwischen Braunschweig, Hannover und Göttingen schaffen wichtige Voraussetzungen. Was aber weiter optimiert werden muss, ist die Produktion von Impfstoffen und Medikamenten bei uns. Dabei gibt es deutlichen Ausbaubedarf.

Welche Voraussetzungen müssen für eine Produktion in Deutschland geschaffen werden?

Der Bund spricht immer davon, dass Deutschland die Apotheke Europas werden muss. Das ist richtig, allerdings muss für die Ausweitung der Produktionskapazitäten Geld in die Hand genommen werden. Dafür werben wir ausdrücklich, denn in Niedersachsen gibt es dafür eine gute wissenschaftliche Infrastruktur. Und auch räumliche Optionen: Die Übernahme des Boehringer-Ingelheim-Labors durch die tierärztliche Hochschule liefert ganz neue Möglichkeiten.

Planungs- und Liefersicherheit durch Produktion in Niedersachsen

Viele deutsche und europäische Unternehmen stellen ihre Präparate aber im Ausland her. Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca produziert unter anderem in Indien, weil es dort günstiger ist. Was macht Sie so zuversichtlich, dass Unternehmen tatsächlich auch in Niedersachsen produzieren?

Es wird immer behauptet, wir seien sehr teuer. Das mag auch zutreffen, allerdings geht es doch auch um Planungs- und Liefersicherheiten. Wir müssen uns davon entfernen, ausschließlich auf die vordergründigen Kosten zu schauen, sondern den Mehrwert sehen. Natürlich liegt es auch beim Staat, Risiken zu übernehmen. Allerdings kann es auch nicht seine alleinige Aufgabe sein. Ich werbe daher dafür, dass sich Unternehmen miteinander vernetzen.

Die Wissenschaft spielt auch in der Pandemiebewältigung eine entscheidende Rolle. Was können wir daraus lernen?

Dass Wissenschaft langfristig mehr Gehör finden muss. Hätte sich die Politik schon eher auf die Meinung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fokussiert, hätten wir heute beispielsweise im Bereich des Klimawandels weniger Probleme. Ihnen eine starke Stimme zu geben, ist wichtig. Was ich aber als falsch empfinde, ist die Tatsache, dass politische Entscheidungen auf sie abgewälzt werden.

Ein Teil ihrer Kollegen ist überzeugt, dass die Perspektive der Virologen zu einseitig sei. Können Sie das nachvollziehen?

Viele Politikerinnen und Politiker benutzen die Meinung der Wissenschaft, um ihre eigene Position zu unterstreichen. Das ist zwar ein typischer Prozess in der Politik, grundsätzlich sollte die Forschung aber nur dazu dienen, den eigenen Erkenntnisstand zu erweitern. Die Pandemie zeigt uns, dass der Austausch zwischen Politik und Wissenschaft ausgebaut werden muss. Die aktuelle Situation mit vielen Beraterkreisen finde ich erst einmal positiv. Falsch ist aber anzunehmen, dass in der aktuellen Situation Wissenschaft und ihre Erkenntnisse stehen bleiben. Es handelt sich immer um eine Momentaufnahme, die beständig erweitert wird – immer auf der Suche nach dem besseren Ergebnis.

„Wissenschaft muss heruntergebrochen werden“

Dennoch gibt es Menschen, die nicht auf die Wissenschaft vertrauen. Woran liegt das?

Einerseits daran, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst für ihre Erkenntnisse gefeiert wurden. Wenn eine Korrektur erforderlich und geboten war, wurde das dann kritisiert. Dabei gehört das in der Forschung dazu. Andererseits müssen hoch komplexe Ergebnisse noch viel deutlicher in den Medien heruntergebrochen werden, damit sich mehr Menschen für die Zusammenhänge interessieren und einen Zugang bekommen.

Der Zugang wird aber auch dadurch erschwert, dass sich Stereotype in der Gesellschaft halten. Zum Beispiel, dass Naturwissenschaften nur etwas für Jungs, aber nicht für Mädchen sind.

Wir müssen natürlich schon in der Schule damit beginnen und auch dafür sorgen, dass sich die Kinder gar nicht erst einreden, dass Naturwissenschaften schwierig sind. Deswegen müssen Naturzusammenhänge einfach erklärt werden, sodass das Interesse wächst, sich weiter mit dem Thema zu befassen. Die Wissenschaft wird in den kommenden Jahren noch viel wesentlicher werden. Denn das Coronavirus wird nicht das einzige Phänomen sein, dass uns in Zukunft beschäftigen wird. Umso wichtiger ist es, dass die Unterschiede zwischen Frauen und Männern egalisiert werden. Mit dem NiedersachsenTechnikum schaffen wir die Voraussetzungen, Mädchen und junge Frauen für diesen Bereich zu begeistern – mit spürbarem Erfolg.

Beim Thema Wissenschaft sind auch die niedersächsischen Hochschulen entscheidend: Die Studierenden von heute sind die Experten von morgen. Momentan fühlen sie sich von der Politik aber im Stich gelassen. Sie können kaum Geld verdienen, zahlen gerade in Hannover besonders hohe Semestergebühren und können in einigen Fällen nur auf wenige Online-Materialien zugreifen. Inwiefern haben Sie das auf dem Schirm?

Uns ist klar, dass die Situation zurzeit für viele Studierende eine Herausforderung darstellt. Für die Studiengebühren sind wir aber nicht verantwortlich, das Land erhebt bloß 75 Euro Verwaltungsgebühren. Der Großteil speist sich aus dem Semesterticket – das sind in Hannover beinah 50 Prozent. Die Hochschulen in Niedersachsen waren schon vor der Pandemie gut ausgestattet. Mit dem Beginn des ersten Lockdowns haben wir aber sehr schnell 26 Millionen Euro bereitgestellt, um die Hochschulen digital noch weiter nach vorne zu bringen.

Dennoch hat sich die Situation für die Studierenden vor allem finanziell zugespitzt. In der politischen Debatte kommt das aber nur selten vor.

Bei den Gesprächen unter den Wissenschaftsministerinnen und -ministern ist die Situation der Studierenden immer wieder Thema. Für uns steht fest, dass der Bund in der Pflicht ist, die Bafög-Frage zu klären. Aber man muss auch feststellen, dass die Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wesentlich besser ist. Das lässt sich schon daran erkennen, dass Studierende aus dem Ausland bei Ausbruch des Coronavirus nicht zurück in ihr Heimatland gegangen sind.

Von Mandy Sarti