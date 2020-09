Hannover

Wie schlimm wird die Corona-Pandemie im Herbst und Winter? Dieser Frage widmen sich am Dienstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten in einer Videokonferenz am Nachmittag. Dabei soll es um geeignete Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen gehen. Priorität hätten Schulen, die Kindertagesstätten und die Wirtschaft, sagte Merkel im Vorfeld. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, sonst habe man an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich.

14 EU-Mitgliedsstaaten gelten als Corona-Risikogebiete

Immer lauter werden dabei auch die Rufe aus der Politik, auf Reisen in den Herbstferien zu verzichten. In Niedersachsen ist am 9. Oktober der letzte Schultag vor den zweiwöchigen Ferien. Bereits Anfang September hatte Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) die Bürger aufgerufen, in den Herbst- und Weihnachtsferien in Deutschland zu bleiben. „Das macht's uns allen, übrigens auch den Gesundheitsämtern vor Ort, deutlich leichter“, so Spahn. Das Auswärtige Amt hat inzwischen 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten wieder ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen, darunter Gebiete in den Nachbarländern Dänemark, Tschechien, Frankreich, Österreich und den Niederlanden.

Tui fliegt wieder auf Kanaren – MP Weil schweigt dazu

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sagte nun: „Am besten wir bleiben alle in den Herbstferien zu Hause bei uns in Niedersachsen.“ Der SPD-Politiker appellierte weiter an die Bürger: „Fahren Sie nicht in Corona-Risikogebiete, verzichten Sie möglichst ganz auf Reisen in andere Länder, wenn sie nicht ganz sicher sind, dass die Infektionszahlen dort sehr gering sind.“ Nicht äußern wollte sich Weil allerdings zu den Plänen des Reisekonzerns Tui, der trotz einer Reisewarnung der Bundesregierung vom 3. Oktober an wieder Pauschalreisen auf die Kanaren anbieten (NP berichtete).

Kultusminister warnt vor Urlaubsreisen in Risikoländer

Zehn Tage vor Beginn der Herbstferien appelliert auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) an die Eltern: „Verzichten Sie in den bevorstehenden Ferien auf Urlaubsreisen in Corona-Risikoländer und -gebiete, um sich, ihre Familie und ihr Umfeld zu Hause – einschließlich Schule – zu schützen.“ Die aktuellen Infektionszahlen seien besorgniserregend, „wir müssen weiterhin sehr auf der Hut sein“. Tonne weiter: „Gerade in den Schulen haben wir bisher alles erdenklich Mögliche getan, um eine Verbreitung des Virus zu verhindern oder zumindest schnell einzugrenzen, wenn es eine bestätigte Infektion gibt. Nach unseren bisherigen Beobachtungen, wird das Virus eher von außen in die Schulen getragen, problematisch sind hingegen Reisen, Feiern und Freizeitsport.“

Lehrer könnten Anspruch auf Besoldung verlieren

Das Ministerium wies daraufhin, dass Schüler sowie Lehrer, die dennoch in ein Corona-Risikogebiet reisen, nach ihrer Rückkehr in eine zweiwöchige Quarantäne müssen. „Beschäftigte des Landes müssen vor Reiseantritt mit der Dienststelle klären, ob für die Zeit der Quarantäne, die über die Ferienzeit hinausgeht, häusliches Arbeiten genutzt werden kann. Andernfalls kann der Verlust des Anspruchs auf Besoldung drohen“, erläuterte ein Sprecher. Diese Rechtslage gelte jedoch nur für Gebiete, die bereits vor Reiseeintritt als Risikoland eingestuft worden waren.

Von Britta Lüers