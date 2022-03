Hannover

Seit Anfang März sind die Clubs und Discotheken wieder geöffnet – ab sofort darf in Niedersachsen auch wieder ohne Maske getanzt werden. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat am Freitag mit sofortiger Wirkung die Maskenpflicht in den Einrichtungen aufgehoben.

Maskenpflicht: Fehler in der Verordnung

Kurios: Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen hält das Gericht zwar die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen zwar für „geeignet und erforderlich“. Trotzdem kippte es die Auflage in der Corona-Verordnung – weil das Land vergessen habe, eine Regelung zu treffen, wie man trotz Maskenpflicht am Getränk nippen, etwas essen oder an einer Shisha-Pfeife ziehen könne. Die Maskenpflicht ist also nicht gekippt, weil das Gericht ihre Wirksamkeit infrage stellt, sondern weil der Gesetzgeber nicht daran gedacht hat, notwendige Ausnahmen zu definieren.

Es handelt sich um eine Eilentscheidung des 14. Senats, sie gilt also nur bis zur endgültigen Verhandlung – aber das kann dauern. Geklagt hatte einer Mitteilung des Gerichts zufolge eine Disco-Betreiberin aus Osnabrück. Aber nicht nur sie. „Ich habe ebenfalls geklagt“, sagt in Hannover der Dax-Bierbörsenbetreiber Theo Vagt: „Und ich freue mich sehr, dass die Ungerechtigkeit beendet ist.“

Wettbewerb verzerrt

Was ihn umtreibt: Die Maskenpflicht in Clubs und Discotheken, die immer auf dem Weg bis zum Sitzplatz galt, habe zuletzt nur noch in Niedersachsen Wirkung gehabt. „Die Leute fahren doch zum Tanzen in Nachbarländer, das ist ungerecht uns Betreibern gegenüber“, sagt Vagt.

Der Betreiber gilt allerdings nicht als Corona-Verharmloser. „Ich werde meinem Personal freistellen, ob es Masken trägt oder nicht“, sagt Vagt. Eine Erleichterung könne es darstellen, dass jetzt statt der FFP2-Masken zum Beispiel auch normale medizinische Masken getragen werden dürfen, unter denen es sich leichter atmen lässt. „Ich rechne damit, dass auch etliche Gäste weiter Maske tragen werden“, sagt Vagt.

Gilt für alle Masken

Das Gericht stellt in seiner Mitteilung ausdrücklich klar, dass ab sofort jegliches Tragen von Masken „in Discotheken, Discos, Sishabars und ähnliche Einrichtungen“ nicht mehr verpflichtend sei. Damit sind auch die Regelungen außer Kraft gesetzt, die statt FFP2 die anderen medizinischen Masken vorsahen. Die Neuregelung gelte in allen niedersächsischen Einrichtungen dieser Art, nicht nur in der der Klägerin.