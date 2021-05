Hannover

Die Stadt Hannover will künftig das Abwasser auf Coronaviren untersuchen. Eine entsprechendes Frühwarnsystem soll dazu dienen, schneller größere Ausbrüche zu erkennen. „Wir planen zweimal pro Woche an den beiden größten Klärwerken Niedersachsens sowie an verschiedenen Punkten im Kanalnetz Proben zu entnehmen und diese untersuchen zu lassen“, kündigte Matthias Görn, Leiter der Stadtentwässerung, am Montag im Betriebsausschuss für Stadtentwässerung an.

Die Untersuchungen erfolgen gemäß der Empfehlungen der Weltgesundheitsorgansation (WHO). Das Konzept sieht vor, den Verlauf für rund 750.000 Menschen in der Landeshauptstadt zu untersuchen.

Eindeutige Empfehlung für Mitgliedsstaaten

In anderen Ländern und anderen Teilen Deutschlands wird die Abwasseruntersuchung bereits als Frühwarnsystem eingesetzt. Erste Forschungsergebnisse zeigten in der Vergangenheit, dass die Entwicklungen der Pandemie bis zu zehn Tage früher erkennbar waren, als es mithilfe der Zahlen des Robert-Koch-Instituts möglich war. Die Europäische Kommission hat die Mitgliedsstaaten bereits angewiesen, möglichst zeitnah auf das Frühwarnsystem zu setzen.

Die Abwasseruntersuchungen in Hannover sollen zunächst bis zum Jahresende vorgenommen werden und kosten rund 130.000 Euro. Die Finanzierung übernimmt das niedersächsische Umweltministerium. Matthias Görn erklärte, dass man sich bereits seit Anfang März in Abstimmungen mit dem Haus von Minister Olaf Lies (SPD) befinde.

Landesregierung vertritt unterschiedlichen Kurs

Offenbar ein Punkt, der nicht in der gesamten Landesregierung angekommen ist. Denn das Sozialministerium wies noch in der vergangenen Woche in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen darauf hin, dass die Unsicherheiten bei der Anwendungen noch zu hoch seien. „Die Landesregierung verfolgt die laufenden Forschungsprojekte aufmerksam, kann jedoch derzeit keinen infektiologischen Zusatznutzen erkennen“, hieß es weiter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs, machte zudem in der vergangenen Woche deutlich: „Abwasseruntersuchungen wären in einer Phase hilfreich, in der nicht klar ist, ob das Virus da ist.“ Seine Stellvertreterin Claudia Schröder erklärte, dass es ein Trugschluss sei, so mehr Informationen über die Pandemie zu gelangen. Die Instrumente seien noch zu ungenau, um bessere Nachweise zu liefern als die bereits bekannten Methoden.

Die Forschung kam allerdings zu anderen Ergebnissen: Die TU Darmstadt konnte bereits Anfang Januar erkennen, dass sich die britische Mutation B.1 .1.7 durchsetzt. Dem Robert-Koch-Institut gelang diese Schlussfolgerung anhand der Zahlen erst Ende Februar.

Grüne fordern flächendeckende Untersuchungen

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, zeigt sich über den Kurs der Landesregierung verärgert. „Es ist makaber, wie zu Lasen der Gesundheit der Bevölkerung mit wissenschaftlichen Ergebnissen umgegangen wird.“ Es brauche keine Modellvorhaben mehr, sondern flächendeckende Untersuchungen des Abwassers. „Das Knowhow ist da und damit können wir endlich vor die Lage kommen.“

Die Grünen machen sich bereits seit Anfang Januar für ein solches Frühwarnsystem stark. Entsprechende Anträge der Fraktion wurden bisher aber stets abgelehnt.

Von Mandy Sarti