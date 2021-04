Corona-Früherkennung durch Abwasser-Tests? Land stellt sich dagegen

Hannover

Covid-19-Infektionen schneller erkennen, neue Mutationen wahrnehmen, bevor sie sich in den Zahlen widerspiegeln – das erhoffen sich Niedersachsens Grüne von einem Frühwarnsystem durch Abwasser-Tests. Denn das Virus lässt sich nicht nur zuverlässig beim Rachen- oder Nasenabstricch finden, sondern auch im Abwasser der Menschen.

Doch Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung hält diese Tests derzeit für wenig vielversprechend. Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs, sagte am Dienstag in Hannover: „Abwasseruntersuchungen wären in einer Phase hilfreich, in der nicht klar ist, ob das Virus da ist.“ Seine Stellvertreterin Claudia Schröder erklärte, dass es ein Trugschluss sei, so mehr Informationen über die Pandemie zu gelangen. Die Instrumente seien noch zu ungenau, um bessere Nachweise zu liefern als die bereits bekannten Methoden.

Kritik an Landesregierung

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, kann das nicht nachvollziehen: „Die Landesregierung verschenkt ein wertvolles Instrument in der Pandemiebekämpfung. Ein Frühwarnsystem zur Erkennung lokaler Corona-Ausbrüche kann ein entscheidender Faktor im Kampf gegen die Pandemie sein.“ Sie ist zudem überzeugt, dass sowohl der Krisenstab der Landesregierung als auch das Gesundheitsministerium die ersten positiven Ergebnisse hierzu ignorierten. Bereits im Januar hatte die Fraktion die Landesregierung aufgefordert, auf die Tests zu setzen.

Im Ausland gehört die Untersuchung schon länger zu den bewährten Methoden. Aber auch in Deutschland gibt es erste Regionen, die dieses Instrument anwenden. In einigen Kommunen Bayerns wird bereits das Abwasser untersucht, auch in Hamburg sind solche Tests geplant. In Kläranlagen in Frankfurt am Main werden laut einer Studie der TU Darmstadt bereits ab einer Inzidenz von unter zehn Spuren des Corona-Virus im Abwasser nachgewiesen.

Erste Erkenntnisse liegen bereits aus Deutschland vor

Jörg Drewes, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München machte gegenüber dem „Deutschlandfunk“ deutlich, dass man so einen besseren Überblick über die Gesamtbevölkerung bekomme: „Es muss sich keiner entschließen, einen Test machen zu wollen oder nicht. Sondern jeder, der auf Toilette geht – und jeder muss mal auf Toilette – wird durch dieses Abwassermonitoring erfasst.“

Darüber hinaus ist es laut den Expertinnen und Experten auch möglich, Erkenntnisse zu erlangen, bevor sie sich in den Zahlen widerspiegeln. Die TU Darmstadt konnte bereits Anfang Januar erkennen, dass sich die britische Mutation B.1 .1.7 durchsetzt. Dem Robert-Koch-Institut gelang diese Schlussfolgerung anhand der Zahlen erst Ende Februar.

Die EU-Kommission hat die Mitgliedsstaaten bereits dazu aufgefordert, Abwassertests „so bald wie möglich“ umzusetzen. In Niedersachsen will man aber zunächst nicht handeln. Claudia Schröder verwies darauf, dass man warte, bis die Forschung weitere Ergebnisse liefere.

Von Mandy Sarti