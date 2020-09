Wolfsburg

Der Friseur-Kette Klier mit Sitz in Wolfsburg droht in Folge der Corona-Pandemie die Zahlungsunfähigkeit. Das Familienunternehmen mit 1400 Filialen und rund 9200 Mitarbeitern in Deutschland hat Ende vergangener Woche ein Insolvenz-Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht Wolfsburg beantragt. „Damit ist der Weg frei, das Unternehmen in eigener Verantwortung nachhaltig zu sanieren und zukunftsfähig aufzustellen“, sagte ein Sprecher der Klier Hair Group.

Corona-Lockdown führte zu erheblichen Umsatzeinbußen

Im Zuge der Corona-Krise mussten die Friseursalons in Deutschland zunächst komplett schließen. Auch nach der Lockerung der Auflagen und der Öffnung der Läden hielten sich die Kunden anschließend noch zurück. Dies habe in den vergangenen Monaten auch bei der Klier Hair Group zu erheblichen Umsatzeinbußen geführt, erklärte der Unternehmenssprecher. „Da die in der Folge beantragte Überbrückungsfinanzierung bereits wieder aufgebraucht ist, hat die Klier Hair Group auf der Grundlage einer intensiven Überprüfung der Gesamtsituation beschlossen, sich aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit unter den gerichtlichen Schutzschirm zu begeben“, hieß es.

Die Geschäftsführung von Klier bleibt im Amt. Auch die Filialen von Deutschlands größter Friseurkette sind weiterhin geöffnet. „Wir sind überzeugt von einer profitablen Zukunft der Klier Hair Group. Mit der Einleitung des gerichtlichen Sanierungsverfahrens haben wir dafür die Weichen gestellt. So können wir uns nachhaltig aufstellen und die Klier Hair Group in einem stark umkämpften Markt erfolgreich positionieren“, sagten die geschäftsführenden Gesellschafter Michael und Robert Klier laut einer Mitteilung.

Die Klier-Geschäftsführung wird ab sofort von dem Sanierungsexperten und Rechtsanwalt Detlef Specovius von der Kanzlei Schultze & Braun unterstützt, der als Chief Restructuring Officer (CRO) in die Geschäftsführung eingetreten ist. Ebenfalls neu bei der Klier Hair Group ist Michael Melzer, der als Chief Executive Officer (CEO) den Vorsitz der Geschäftsführung übernimmt. In dieser Funktion soll er laut Mitteilung die Führung und strategische Ausrichtung der gesamten Gruppe verantworten. „Mit Michael Melzer gewinnen wir einen erfahrenen Top-Manager, um unser Geschäftsmodell kontinuierlich weiter zu entwickeln und insbesondere über die Forcierung der Marken- und Vertriebsstrategie nachhaltig und langfristig zu stärken“, so Bettina Klier, Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Mitarbeiter erhalten Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit

In den kommenden Wochen will die Klier Hair Group Gespräche mit allen wesentlichen Beteiligten aufnehmen und einen Sanierungsplan erarbeiten. „Alle Geschäftsprozesse und Kostenstrukturen stehen dabei auf dem Prüfstand. Dazu zählt auch das Filialnetz“, sagte ein Sprecher. Die rund 9200 Beschäftigten, deren Löhne und Gehälter in den kommenden drei Monaten von der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden, wurden am Freitag über die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen informiert.

Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann erklärte: „Die Stadt Wolfsburg und die WMG stehen mit der Klier Hair Group im Austausch zu den Auswirkungen der Corona-Krise. Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens werden wir das traditionsreiche Familienunternehmen aus Wolfsburg bestmöglich unterstützen.“

