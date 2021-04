Hannover

Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag 1870 neue Fälle. Das sind weniger als am selben Tag vor einer Woche (2213). Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist an Wochenenden und Feiertagen regelmäßig niedriger als an normalen Werktagen. Grund hierfür sind verzögerte Meldungen der Behörden.

Der höchste Inzidenzwert ist in Salzgitter

Die landesweite Inzidenz wurde mit 115,1 angegeben. Vor einer Woche lag der Wert bei 111,2. Die Inzidenz gibt an, wie viele Ansteckungen es pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gab. 17 Menschen starben innerhalb eines Tages mit oder an Covid-19 - damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf 4896.

Die regional höchsten Werte verzeichneten die Stadt Salzgitter (276,2) und der Kreis Cloppenburg (220,3). Über 150 lagen auch die Kreise Emsland, Gifhorn, Leer, Oldenburg und Peine sowie die Stadt Osnabrück.

Von RND/lni