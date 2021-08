Hannover

Der Landeselternbeirat Niedersachsen hat zwei Wochen vor dem neuen Schuljahr einen sicheren Präsenzunterricht gefordert. Dazu sei eine Bestandsaufnahme aller Vorbereitungen vor dem Schulbeginn nötig, sagte der Vorsitzende Michael Guder am Mittwoch in Hannover. „Die Pandemie hat uns und unseren Kindern und Jugendlichen in den vergangenen anderthalb Jahren viel abverlangt und die Familien haben sich sehr diszipliniert und solidarisch verhalten. Jetzt ist es Zeit, dass ihre Bedürfnisse wieder mehr in den Blickpunkt rücken.“

Guder zufolge seien die Eltern im Land beunruhigt. Das Bundesprogramm für Luftfilter in den Klassenräumen sei viel zu spät gekommen. Krisensichere Klassenzimmer seien aber unabdingbar. „Wir müssen alle notwendigen Voraussetzungen schaffen, dass wir nicht wieder zurückfallen in den Wechsel- und Distanzunterricht. Das ist ein Schaden, den wir am Ende nicht wiedergutmachen können.“ In einigen Regionen sei bereits absehbar, dass es nicht genügend Personal geben wird, um den Kindern den versäumten Unterrichtsstoff zu vermitteln.

Zwar sei bei der Digitalisierung des Unterrichts einiges bewegt worden, doch müsse dieser Prozess weiterhin verstärkt im Fokus aller politischen Entscheidungsträger bleiben. Für Lehrer und Lehrerinnen mahnte Guder verpflichtende Fortbildungen zum digitalen Distanzunterricht an.

Der Vorsitzende des Landeselternrates rief die Politik auf, ihren Aufgaben nachzukommen. Impfen sei ein Weg zu mehr Sicherheit, sagte Guder. Doch die Pandemiefestigkeit der Schulen werde nicht allein durch die veränderte Empfehlung der Ständigen Impfkommission erreicht, der zufolge nun auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden können.

Von epd/NP