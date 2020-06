Corona-Ausbruch in Wiesenhof-Schlachtbetrieb: Elf weitere Infektionen

Wildeshausen

Bei Corona-Tests in einem Putenschlachthof in Wildeshausen, der zur Wiesenhof-Gruppe gehört, sind elf weitere infizierte Mitarbeiter registriert worden. Von den bis Mittwochnachmittag 341 getesteten Beschäftigten tragen demzufolge 35 das Covid-19-Virus in sich, teilte der Landkreis Oldenburg mit. Der Landkreis Cloppenburg meldete zudem vier neue Coronafälle in einem Schlachtunternehmen in Essen.

Insgesamt 18 der in Wildeshausen 35 positiv getesteten Personen leben den Angaben zufolge im Landkreis Oldenburg. Für die Infizierten und ihre die Kontaktpersonen habe die Kreisverwaltung eine Quarantäne verfügt.

1100 Schlachthof-Mitarbeiter werden getetestet

Betroffen ist der mehrheitlich zur PHW-Gruppe (Wiesenhof) gehörende Schlachthof Geestland Putenspezialitäten. Seit diesem Mittwoch (24. Juni) werden auf Initiative des Unternehmens alle 1100 Mitarbeiter des Schlachtbetriebes erneut getestet. Die Ergebnisse werden ab Freitag erwartet.

