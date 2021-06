Corona-Ausbruch in Seniorenheim im Landkreis Göttingen – auch Geimpfte infiziert

Rosdorf

In Rosdorf bei Göttingen hat es in dem Altenzentrum „Johannishof“ einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Es gebe elf Infizierte, darunter drei Mitarbeitende, bestätigt die Aufsichtsratsvorsitzende der Einrichtung des Diakonischen Werks, Simone Mertens gegenüber dem Göttinger Tageblatt. Dabei war die Einrichtung nahezu komplett durchgeimpft, teilte der Johannishof zuvor in einer Pressemeldung mit – trotzdem hätten sich sieben vollständig geimpfte Personen mit Covid-19 infiziert, so Mertens. Das erste positive Testergebnis habe es am 18. Mai gegeben, der Johannishof steht noch unter Quarantäne.

Es gab zwei Todesfälle im Haus, ob diese in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, vermochte Mertens nicht zu sagen: „Dem Johannishof liegen keine Informationen über die Todesursache vor. Diese Information erhält das Gesundheitsamt, aber nicht die Einrichtung.“

Vordringlich gehe es jetzt um Zweierlei: „Alle vor weiteren Infektionen zu schützen und die Betroffenen medizinisch und pflegerisch so gut wie möglich im Haus zu versorgen, damit ihre Beschwerden gelindert werden und sie genesen können“, so die Presseinformation. Sorgfältige ärztliche Betreuung und die Versorgung mit Sauerstoff bei Bedarf seien gewährleistet, „liebevolle Pflege ebenfalls“, heißt es weiter.

Wieso haben sich auch Geimpfte infiziert?

14 Monate lang sei die Einrichtung von Covid-19 verschont geblieben, auch dank strikter Hygiene- und Besuchsregeln. Seit die ersten Infektionen nun festgestellt wurden, sind Besuche von Angehörigen wieder ausgeschlossen. Die Infizierten seien in andere Zimmer verlegt worden, sodass alle Infizierten in einem Wohnbereich in Einzelzimmern untergebracht sind. Um die übrigen nicht infizierten Bewohner dieses Wohnbereichs kümmern sich nun andere Mitarbeiterinnen.

Außer der Sorge um Bewohner und Mitarbeiter blieben die Fragen, wie es zu den Infektionen mit Corona kommen konnte und warum die Impfungen keinen ausreichenden Schutz davor geboten hätten, schreibt der Johannishof.

