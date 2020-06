Göttingen

Mit dem jüngsten Anstieg der Infiziertenzahlen ist die kritische 50er-Alarmwert für einen starken Anstieg der Infektionenmit dem Corona-Virus überschritten. Was heißt das für den Landkreis und die Stadt Göttingen? „Einen Lockdown für den gesamten Landkreis wird es in der aktuellen Lage nicht geben“, erklärt Landrat Bernhard Reuter. Es handele sich um ein lokal begrenztes Geschehen in der Stadt Göttingen.

Corona-Ausbruch in Göttingen unter Kontrolle

„Der aktuelle Corona-Ausbruch ist auf den Wohnkomplex am Rand der Innenstadt beschränkt und unter Kontrolle. Alle notwendigen Maßnahmen sind ergriffen“, sagt Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler.

Anzeige

Lesen Sie auch: Toter im Corona-Hotspot in Göttingen war nicht infiziert

Weitere NP+ Artikel

Anfang Mai hatte die Bundeskanzlerin mit den Länderchefs vereinbart, dass spätestens bei 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einem Landkreis konsequente Maßnahmen zur Beschränkung der Corona-Pandemie zu ergreifen sind.

Kapazitäten der Krankenhäuser

Der Wert ist eine statistische Größe, einen Automatismus für Maßnahmen bei Überschreiten gibt es nicht. Vielmehr haben Länder wie Niedersachsen erklärt, bereits bei einem niedrigeren Wert die Initiative zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus zu ergreifen.

Wesentliche Faktoren sind dabei die Kapazitäten der Krankenhäuser zur Versorgung möglicher Intensivpatienten und der Gesundheitsämter zur Kontaktnachverfolgung weiterer Verdachtsfälle. Entscheidend für Art und Umfang der notwendigen Maßnahmen ist zudem die konkrete Konstellation eines Corona-Ausbruchs.

Lesen Sie auch: Randale wegen Quarantäne: Festnahme in Göttingen

Massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens

Ist der Infektionsherd eingrenzbar, beispielsweise in einer Einrichtung, sind gezielte Maßnahmen erforderlich. Ist hingegen eine große Zahl nicht identifizierbarer Personen beteiligt, zum Beispiel bei einer Beachparty, drohen massive Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Der aktuelle Corona-Ausbruch ist auf die Stadt Göttingen, und dort auf einen Wohnkomplex, begrenzt. Die Bewohner der Gebäude stehen unter Quarantäne und werden komplett auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. „Der Ausbruch ist damit örtlich begrenzt, es gibt ein klares Bild vom Infektionsgeschehen, und Infektionsketten werden unterbunden“, erläutert Stadträtin Petra Broistedt, Leiterin des Stabes außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Göttingen. „Es wurden umfangreiche Maßnahmen unabhängig vom sogenannten Inzidenz-Wert ergriffen“, fügt sie hinzu.

„Maßnahmen erfolgreich“

Weitere Beschränkungen für das Gebiet der Stadt Göttingen oder Teile des Landkreises sind nicht erforderlich, stellen übereinstimmen die Stäbe von Stadt Göttingen und Landkreis fest. „Die Strategie konsequenter Maßnahmen und umfassender Tests zur Eindämmung der Pandemie hat sich bewährt.Wir haben sie mit dem gemeinsamen Gesundheitsamt bereits erfolgreich bei vorangegangenen Ausbruchsgeschehen angewandt“, führt Kreisrätin Marlies Dornieden, Leiterin des Landkreis-Stabes, aus.

Von Peter Krüger-Lenz