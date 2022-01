Corona-Ausbruch auf der „Aida Nova“: Was zwei Reisende an Bord erlebt haben

Travemünde

Ein Stadtbummel in Lissabon, Silvesterfeuerwerk über dem Hafen von Madeira, anschließend weiter nach Gran Canaria: Ilse und Heino Tölle aus Travemünde hatten sich auf eine abwechslungsreiche und spannende Kreuzfahrt gefreut. Doch Corona machte dem Ehepaar – und auch den anderen knapp 2900 Passagieren des Kreuzfahrtschiffs „Aida Nova“ – einen dicken Strich durch die Urlaubsrechnung.

Der Ozeanriese lag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon fest, weil mehr als 50 Crewmitglieder und einige Passagiere positiv auf Corona getestet wurden. Hier erzählt das Ehepaar, was es während seiner Reise erlebte.

Schon 15 Kreuzfahrten mitgemacht

Das hatten sich Heino (78) und Ilse (72) Tölle anders vorgestellt. Eigentlich wollten sie eine entspannte Reise mit einem Kreuzfahrtschiff unternehmen. Von Hamburg über Rotterdam nach A Coruna in Spanien, dann weiter über Lissabon und Madeira nach Gran Canaria. Gebucht hatten sie bereits im Oktober. „Wir haben schon 15 Kreuzfahrten mitgemacht, sind mittlerweile Premium-Gäste und haben immer großen Spaß gehabt“, freute sich das Ehepaar auf den 18-Tage-Törn.

Geimpft, geboostert und doppelt getestet starteten sie gemeinsam mit knapp 2900 anderen Passagieren und mehr als 1300 Besatzungsmitgliedern mit der „Aida Nova“ am 22. Dezember vom Karolinenkai in Hamburg. Doch bereits in Rotterdam gab es die erste Hiobsbotschaft, denn wegen eines Lockdowns in den Niederlanden durfte niemand von Bord, der geplante Landausflug fiel aus. In Zeebrügge (Belgien) dagegen und in A Coruna (Spanien) fanden die vorgesehenen Besichtigungstouren statt.

Corona-Information des Kapitäns

Am 29. Dezember legte der Kreuzfahrer in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon an. 800 Passagiere verließen das Schiff und 800 neue kamen hinzu. Am nächsten Tag, als die Fahrt weiter nach Madeira zum Silvesterfeuerwerk gehen sollte, begann das Drama. Heino Tölle: „Der Kapitän gab über die Bordlautsprecher bekannt, dass mehrere Crewmitglieder mit Corona infiziert seien und durch andere ersetzt werden müssten. Deshalb könne das Schiff nicht losfahren.“

Nur wer eine Einreisegenehmigung für Portugal habe, dürfe den Kreuzfahrer noch für einen Landgang verlassen. „Wir haben uns gewundert, dass die bei ihrer Rückkehr beim Wiederbetreten des Schiffs offenbar nicht getestet wurden.“ Den Jahreswechsel verbrachten die Travemünder auf der „Aida Nova“. Die Geschäfte waren geschlossen, aber Restaurants, Bars, Theater und Kinos seien geöffnet gewesen.

Nachricht an Bord in Windeseile verbreitet

Doch bereits am Silvestertag seien viele Passagiere unruhig geworden, Hektik sei aufgekommen, weil sich auf dem Schiff die Nachricht vom Corona-Ausbruch in Windeseile verbreitet hatte, erzählen Ilse und Heino Tölle. Zahlreiche Medien in Deutschland hätten bereits darüber berichtet. Am 2. Januar erneut eine Nachricht des Kapitäns: Die Zahl der Infizierten liege jetzt über 50, die Reise sei beendet, und der Veranstalter werde für alle Passagiere die Rückflüge organisieren. Dann begann der zweite Teil des Dramas.

Am 3. Januar wurden die Passagiere in Bussen zum Lissaboner Flughafen gebracht. Ilse Tölle: „Dort herrschte das blanke Chaos. Die Abflughalle war schwarz vor Menschen, alle drängelten sich dicht an dicht, zwar mit Maske, aber die notwendigen Abstände konnte niemand einhalten.“ Kinder hätten geschrien, es habe sogar Rangeleien und kleine Prügeleien beim Einchecken gegeben. „Wir sind schon sehr häufig geflogen, aber so etwas haben wir noch nicht erlebt.“

Die Aida Nova“ lag seit dem 29. Dezember in Lissabon fest. Quelle: Ilse Tölle

„Am schlimmsten war das Chaos am Flughafen Lissabon“

Mit dreistündiger Verspätung startete das Ehepaar schließlich in einem der 27 Flieger von Lissabon, im Hamburg landeten sie kurz vor Mitternacht, und Dienstagnacht waren sie erschöpft wieder zu Hause in ihrem Heim auf dem Priwall. Trotz aller Widrigkeiten während ihres unfreiwilligen „Kurz“-Urlaubs ziehen Ilse und Heino Tölle kein negatives Fazit: „Wir werden bestimmt wieder eine Kreuzfahrt machen, aber ganz bestimmt nicht mehr in Corona-Zeiten.“

Dass die Fahrt abgebrochen werden musste, dafür könne niemand etwas. Am schlimmsten sei das Chaos auf dem Flughafen in Lissabon mit den vielen Tausend teilweise aggressiven Menschen gewesen. „Wenn wir da kein Corona bekommen haben, kriegen wir es woanders auch nicht.“

Von Thomas Krohn