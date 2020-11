Hamburg

Im Terminal 1 am Hamburger Flughafen – oben, noch eine Rolltreppe höher, wo sonst die Imbisszone beginnt, hat die Firma Centogene aus Rostock vor drei Tagen ihre Zelte aufgeschlagen. Flugpassagiere stehen in der Schlange, um sich testen zu lassen.

Für Reiserückkehrer kostenlos

Laura Keiser (22) aus Hamburg holt zwei englische Gäste ab. „Die beiden müssen sich testen lassen“, erklärt sie. „Das Hotel in Hamburg nimmt sie sonst nicht auf.“ Dort wollen sie ihre Quarantäne verbringen.

Zehn Tage sind vorgeschrieben, wer ab dem fünften Tag einen negativen Test vorlegt, kann aus der Quarantäne entlassen werden, so steht es auf der Internetseite des Kieler Gesundheitsministeriums, auch beim Hausarzt sei der nötige Antigen-Schnelltest möglich. Wer sich gleich nach der Einreise testen lässt, müsse also einen zweiten Test vorlegen, erklärt Manuela Wiegers (61), die stellvertretende Centogene-Standortleiterin in Hamburg.

Flugangebot nur für Getestete

Gitta Sult (71) aus Büchen, die gerade aus Kroatien zurückgekehrt ist, ist nicht ganz sicher. „Ich lasse mich jetzt testen, was dann passiert, weiß ich nicht genau. Irgendjemand wird mir schon Bescheid geben“, hofft sie. Klar ist laut Wiegers: „Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist der Test noch kostenlos.“ Der Bund übernimmt die Kosten. Doch auch bestimmte Urlaubsländer verlangen einen negativen Test vor der Einreise. „Zum Beispiel Spanien. „Da kann man sich dann vor dem Flug hier noch testen lassen und dann guten Gewissens abfliegen.“ Dafür sollte man aber am besten zwei Stunden vor Abflug da sein, rät sie.

Die Lufthansa und Austrian Airlines bieten zudem für Fluggäste, die das Risiko minimieren wollen, Flüge nach München und Wien ab Hamburg an, bei denen nur negativ getestete Passagiere mitfliegen dürfen. „Wer sich nicht testen lassen will, muss auf einen Alternativflug ausweichen“, sagt Centogene-Geschäftsführer Volkmar Weckesser.

Drei verschiedene Tests

Für abfliegende Passagiere sind die Tests kostenpflichtig. „Es gibt drei verschiedene“, erklärt Wiegers. Den bekannten PCR (Polymerase-Kettenreaktion)-Standard-Test, der im Labor des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) untersucht wird. „Das dauert 12 bis 24 Stunden.“ Der Test kostet bei Centogene 59 Euro.

Außerdem den PCR-Expresstest für 139 Euro, bei dem das Ergebnis binnen sechs Stunden da ist. Diesen Service bietet Centogene in Hamburger Flughafen schon seit August an. „Dann muss man aber bis spätestens 15 Uhr da sein“, sagt Wiegers.

Neu ist der Antigen-Test für 79 Euro, der in einem Container-Labor direkt am Flughafen ausgewertet wird. „Im Unterschied zum PCR-Test mit 99 Prozent Treffergenauigkeit ist der Antigen-Test zu 92 Prozent genau“, führt Weckesser aus. Das Ergebnis liegt binnen etwa einer Stunde vor. „Sollte es positiv sein, wird eine B-Probe desselben Tests noch einmal zur PCR-Auswertung ins UKE geschickt. Zur Sicherheit.“

Kurz-Infos zum Tests Die Anmeldung: Anmeldung über die Centogene-App oder direkt vor Ort. Die Tests: 1. PCR (Polymerase-Kettenreaktion)-Standard-Test, dauert 12 bis 24 Stunden. Der Test kostet bei Centogene 59 Euro. 2. PCR-Expresstest für 139 Euro, das Ergebnis liegt binnen sechs Stunden vor. Damit es klappt, sollte man bis spätestens 15 Uhr da sein. 3. Antigen-Test für 79 Euro, wird Container-Labor direkt am Flughafen binnen ungefähr einer Stunde ausgewertet. Der Standort: Flughafen Hamburg Terminal 1 und Terminal Tango.

Selbsttest: Erst registrieren

Das Prozedere ist bei allen drei Varianten gleich. Wiegers: „Erst mal registrieren, über die Centogene-Smartphone-App.“ Notfalls geht es auch über einen der Laptops vor Ort. Das geht ganz einfach, stelle ich fest: Nur E-Mail und ein Kennwort eingeben, dann werden Adresse und Telefonnummer abgefragt. Ich bin „drin“.

Schritt zwei: Das Check-in. An einem Schalter bekomme ich einen Ausdruck mit meinem QR-Code und ein Test-Kit sowie eine Karte, auf der meine Testnummer steht. „Damit sie vergleichen können, ob es wirklich Ihr Test ist, wenn sie das Ergebnis nachher abfragen“, informiert mich Check-in Mitarbeiterin Leandra Willhöfft (24). Benachrichtigt wird man per Mail. Oder über die Corona-Warn-App, falls man die auf dem Handy hat.

Stäbchen im Rachen

So ausgerüstet gehe ich zur nächsten Station: Dem eigentlichen Test. In einer offenen Kabine erwartet mich eine junge Dame mit sportlicher Figur. sie trägt eine blaue Haube, Mundschutz und einen grünen Papierkittel über hohen, schwarzen, modischen Stiefeln. Es ist Karolyn Jordan (21), von Beruf Rettungssanitäterin. Sie nimmt mir mein Test-Kit ab und holt ein Teststäbchen aus Holz hervor. „Ich mache jetzt einen Rachenabstrich“, bemerkt sie sachlich. „Das kann ein bisschen unangenehm sein und Husten oder Brechreiz hervorrufen.“ Sie schaut mir kurz in die Augen. „Das ist völlig normal.“ Dann geht es los: Mund weit auf, Stäbchen rein, der Brechreiz kommt. Zweimal wiederholt Karolyn Jordan die Prozedur. „Ich hab’ noch nicht genug drauf“, entschuldigt sie sich vorher.

Info per E-Mail

Der QR-Code wird von zwei weiteren Mitarbeitern an der nächsten Station eingescannt. „Wenn Sie die E-Mail bekommen und das Ergebnis abrufen wollen, loggen Sie sich einfach mit Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort ein.“

Das war’s fürs Erste – die ganze Prozedur hat etwa 15 Minuten gedauert. Jetzt heißt es abwarten, bis das Ergebnis kommt.

Ist es ein Antigen-Schnelltest, wird er von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr in einem roten Labor-Container ausgewertet, der vor dem Terminal Tango steht. Dort ist auch eine zweite Test-Station neu eingerichtet worden. Vier Mitarbeiter sind in dem Labor-Container damit beschäftigt, die Proben möglichst schnell zu untersuchen. Die PCR-Tests werden von 6.30 bis 20.30 Uhr abgenommen. „Wenn die Schlange sehr lang ist und wir absehen können, dass wir es nicht mehr schaffen, nehmen wir manchmal auch schon früher keine neuen Probanden mehr an“, sagt Manuela Wiegers. „Das kann zum Beispiel schon um 19.30 Uhr der Fall sein.“

Die Mail auf meinem Telefon ploppt erst am nächsten Morgen auf – für den Schnelltest war ich zu spät. Ergebnis: Negativ. Gott sei Dank.

Von Marcus Stöcklin