Wolfsburg meldet am Freitagabend acht Corona-Tote

In Wolfsburg sind acht weitere Menschen am Coronavirus gestorben. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Freitagabend mit. Es handelt sich um sechs Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 76 und 100 Jahren. Damit sind in Wolfsburg insgesamt zehn Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, berichtet die Wolfsburger Allgemeine.

Das Wolfsburger Gesundheitsamt zählte bis Freitagabend 98 bestätigte Corona-Fälle, das waren 47 mehr als am Donnerstag. Im Klinikum werden derzeit vier Corona-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

In Niedersachsen waren am Freitag 3175 Corona-Fälle und insgesamt elf Tote registriert worden – das war vor der Meldung aus Wolfsburg am Abend.

Von Florian Heintz/ WAZ