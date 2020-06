Claudia Schröder: Sie informiert Niedersachsen über Corona

Hannover

Sie erklärt freundlich und bleibt auch in Situationen ruhig, die so manchem Politiker an den Nerven zehren würden: Seit dem Start der Corona-Epidemie ist Claudia Schröder so etwas wie die Krisenerklärerin in Niedersachsen geworden. Zunächst täglich erstattete die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung in vielbeachteten Pressekonferenzen Bericht über den Verlauf der Infektionswelle. Das Wissen über das Virus und den Kurs der Behörden transparent zu machen, ist dabei nur eine ihrer Aufgaben. Auch geht es darum, das Wirrwarr von Corona-Regelungen zu lichten und mögliche Widersprüche zu glätten.

„Der Pandemieplan war eine abstrakte Diskussion“

Dass das Coronavirus auch in Niedersachsen zu einer Notlage mit beispiellosen Beschränkungen führen würde, konnte sich auch Schröder wie die meisten anderen Menschen zu Jahresbeginn kaum vorstellen. „Ich habe im Januar mit Erstaunen das Geschehen in China verfolgt mit den massiven Maßnahmen“, erinnert sie sich. „Das war noch außerhalb meiner Vorstellungskraft.“ Mit ersten Hotspots in Deutschland und dem ersten Corona-Infizierten in Niedersachsen am 1. März aber rückte das Geschehen näher.

Das Sozialministerium, Schröder ist dort Abteilungsleiterin für den Bereich Gesundheit, nahm Kontakt nach Italien auf. „Die Schilderungen von ärztlicher Seite dort haben uns einen Eindruck gegeben, wie ernst die Epidemie ist und welchen Verlauf sie nimmt. Sie haben uns deutlich gemacht: Wir müssen jetzt reagieren, schnell“, so Schröder. „Das hat uns bestärkt, alle Maßnahmen zu ergreifen, die geboten waren.“ Weil diese zunächst wenig Wirkung zeigten, folgten in Absprache mit den anderen Bundesländern weitere Schritte. Erst die massiven Maßnahmen hätten dann die Zahlen gedrückt.

Natürlich habe es für so ein Infektionsgeschehen einen Pandemieplan gegeben, sagt die Juristin. „Das war eine abstrakte, theoretische Diskussion.“ Nun sei aber klar gewesen, das ganz konkret gehandelt werden müsse. „Mir war klar, welche Belastungen wir Menschen auferlegen, Familien mit Kindern und auch dem Mittelstand“, meint Schröder zu den Corona-Beschränkungen - und die Frage sei gewesen, ob die Schritte ausreichen. „Die Bilder aus den Krankenhäusern in Italien haben uns mitgenommen.“ Sieben Tage die Woche arbeitet der Krisenstab von früh bis spät, vielfach unter Zeitdruck.

„Die Herausforderung ist durchzuhalten“

„In der Anfangsphase gab es keinen Moment der Panik“, meint die 60-Jährige, „aber wir waren uns nicht sicher, ob die Maßnahmen ausreichen.“ Vor allem, ob es genügend Krankenhausbetten mit Beatmungsplätzen gibt, war die große Sorge. „Wir wollten verhindern, dass triagiert wird.“ Das heißt, das aus Kapazitätsmangel sortiert werden muss, welcher Patient einen Beatmungsplatz erhält - und welcher nicht.

Inzwischen stellt sich die Krisenerklärerin darauf ein, dass die Bewältigung der Corona-Pandemie auch langfristig viel Kraft kosten wird. „Die Herausforderung ist, durchzuhalten und vorsichtig zu sein“, meint Schröder. Und auch persönlich wird die Krise sie wohl noch lange fordern. „Ich plane keine Urlaubsreise“, meint sie. „Ich freue mich über einen freien Tag.“

