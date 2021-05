Chillen an der Ostsee: Das geht auch während der Pandemie

Grömitz/Kellenhusen

185 Kilometer lang ist die Küste Ostholsteins. Unzählige Strände, viele davon bewirtschaftet, ziehen sich von Niendorf im Süden bis auf die kurz vor Dänemark gelegene Insel Fehmarn und dann weiter westlich nach Weissenhaus. Marcus Bade, zweiter Vorsitzender des Landesverbands der Strandkorbvermieter Schleswig-Holstein, schätzt, dass rund 160 Vermieter etwa 10.000 Strandkörbe anbieten. Aktuell haben die Geschäftsleute jedoch ein Problem – die Corona-Pandemie.

Strandkorbvermieter spüren Übernachtungsverbot

Während in Nordfriesland am 1. Mai die nächste touristische Modellregion ihren Betrieb aufgenommen hat, gilt in Orten wie Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Heiligenhafen und Dahme weiterhin das touristische Übernachtungsverbot. Die Auswirkungen spürt auch Bernhard Glaser, der in Grömitz 500 Strandkörbe vermietet.

Die Tagesgäste bleiben aus

Seit Tagen wartet der 70-Jährige auf Kunden. „Wir haben kaum Tagesgäste. Mein Stundenlohn ist aktuell nicht so hoch. Wenn das im Mai und Juni so bleibt, wird sich das deutlich in den Minuszahlen zeigen“, sagt er. Schlecht gelaunt wirkt der 70-Jährige dennoch nicht. „Das hier ist die schönste Arbeit, die ich je in meinem Leben hatte“, erklärt er.

Diese Aussage mag angesichts der zum Großteil verrammelten Strandkörbe zunächst verwirren, jedoch hat Bernhard Glaser gute Argumente. Er, der früher zwei Gaststätten in Bad Fallingbostel hatte, britischen Soldaten Bier einschenkte, ist seit 1993 an der Ostsee in Grömitz aktiv. Angefangen habe alles mit 100 Körben. „Damals war ich hier als Dauercamper und habe meinen Sportbootführerschein gemacht. Und irgendwann habe ich aus dem Handgelenk die 100 Strandkörbe gekauft und hier einen Vermieter hingesetzt“, erzählt er.

Zur Galerie An der ostholsteinischen Ostsee-Küste stehen rund 10 000 Strandkörbe. Während der Pandemie werden nur wenige Exemplare vermietet.

„Mehr muss sein“

Ein Jahr später habe er von seinem damaligen Strandnachbarn weitere 160 Exemplare gekauft und kurz darauf selbst Gäste begrüßt, Körbe gerade gerückt und Müll aufgesammelt. „Das hier ist ein Stück Freiheit. Ich liebe das Wasser. Wenn ich im Winter Urlaub mache, bin ich in Ländern wie Ägypten oder im Oman. Meer muss ein“, sagt Glaser. Und eben dieses genießt er auch an Tagen wie diesen – wenn stundenlang kaum jemand einen Korb mieten möchte, schaut er aufs Meer und kostet die vereinzelten Sonnenstrahlen aus.

Strandkörbe sind auch ohne viel Sonne schön

Um wenigsten etwas Umsatz zu machen, hoffen die Strandkorbvermieter vor allem auf Tagesgäste. „Man kann auch bei nicht so gutem Wetter eine schöne Zeit hier haben“, wirbt Bernhard Glaser für seine Strandkörbe. Wer sich warm anziehe und denn Korb so hinstelle, dass der Wind nicht reinwehe, der könne sehr entspannt am Strand sitzen und seine Ruhe haben.

Eben dies wollen auch Marco Bliss und seine Familie. Der Gast aus dem nordrhein-westfälischen Rheine besucht seine Frau und Tochter, die gerade eine Mutter-Kind-Kur machen. „Im Strandkorb können wir uns ein wenig aufwärmen, es ist windgeschützt und wir haben eine Decke mit“, sagt Bliss. Zudem könnten sie Strandspielzeug und all die anderen Dinge in dem Korb lagern, wenn sie an der Ostsee entlang spazieren.

Marco Bliss aus Rheine verbringt mit seiner Familie ein paar Stunden am Strand. Quelle: 54° / Felix Koenig

25 Pfennig für einen Strandkorb-Transport

Etwas weiter nördlich in Kellenhusen verleiht Jo Kellermann Strandkörbe. „Ich mache das erst seit zwei Jahren, war aber schon als Kind hier unterwegs“, sagt der 72-Jährige. Ende der 1950er-Jahre habe er geholfen, Strandkörbe ins Winterlager zu fahren – „für 25 Pfennig das Stück“.

Nun kümmert er sich um 220 Körbe und 16 Tretboote. „Der Zulauf ist erst in den vergangenen Jahren größer geworden. Wer nicht nach Mallorca durfte, war hier. Kellenhusen ist ein besonderer Ort, wo hauptsächlich Familien mit Kindern ihren Urlaub verbringen“, schildert Jo Kellermann. Viele Gäste kämen schon seit Jahrzehnten.

Jo Kellermann vermietet in Kellenhusen 220 Strandkörbe sowie einige Tretboote. Quelle: Privat

Impfungen gegen Corona machen Hoffnung

Trotz der guten Entwicklung und der „optimalen Saison 2020“ sei das Fehlen von Tagestouristen derzeit spürbar. „Es sind nur wenige Gäste hier und lediglich die Außengastronomie ist geöffnet. Im Moment ist mehr oder weniger tote Hose“, berichtet Kellermann. Realistisch sei aus seiner Sicht, dass es im Juni/Juli besser werde, wenn mehr Menschen geimpft seien. „Wir haben über 350 Reservierungen für die Saison und gehen davon aus, dass es im Sommer mit der Pandemie zu Ende gehen wird“, sagt der Strandkorbvermieter. Und sollte es wirklich so kommen, dürften Ruhe und Einsamkeit im Strandkorb weit weg erscheinen.

Von Sebastian Rosenkötter